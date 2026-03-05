Lupo garantiza funcionamiento de la ALP tras reunión “cordial” con Lara

País
Redacción Central
Publicado el 05/03/2026 a las 8h35
ESCUCHA LA NOTICIA

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, y el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se reunieron ayer para coordinar la implementación del Decreto Supremo 5552 que reestructura la Vicepresidencia.

El encuentro se dio en medio de cuestionamientos sobre la situación administrativa de la Vicepresidencia, luego de que Lara solicitara públicamente, a través de redes sociales, una reunión de coordinación con el ministro, según reporte de Erbol.

“Hemos tenido una reunión muy cordial, muy efectiva y muy buena con el señor vicepresidente para poder implementar el Decreto Supremo 5552 y cuyo primer tema es garantizar absolutamente todas las actividades relacionadas con el Legislativo”, afirmó Lupo.

Garantías

Aseguró que se garantizarán las herramientas necesarias para el normal funcionamiento del despacho.

La autoridad indicó que se estructuró un organigrama funcional en las áreas absorbidas por su cartera.

Un día antes, Lara había denunciado públicamente que la Vicepresidencia fue dejada sin personal ni recursos básicos tras el decreto.

También cuestionó que la contratación de asesores y equipo técnico dependa del Ministerio de la Presidencia, lo que -según dijo- afecta la autonomía institucional.

Consultado sobre la situación de recursos, Lupo reconoció que el país enfrenta dificultades económicas, aunque aseguró que dentro de ese contexto se está garantizando el funcionamiento institucional. “Sí, el país está con dificultades de recursos, eso ya lo sabemos, pero dentro de este marco estamos trabajando con la mayor apertura posible”, sostuvo.

No hay ruptura

Respecto al distanciamiento político entre el presidente y el vicepresidente, el ministro descartó una ruptura y afirmó que se está trabajando en coordinación. “El vicepresidente es electo en binomio con el presidente y cada uno está cumpliendo su rol. Estamos avanzando en ese sentido”, señaló.

No obstante, Lara ha llegado a declararse opositor a Paz y ha acusado, tanto al jefe de Estado, como a sus ministros, de supuestos actos de corrupción. Por causa del decreto, en días pasados, Lara acusó al  presidente Paz de “tirano” y llamó a Lupo “vicepresidente de facto”.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Israel ataca a Teherán y Beirut; Irán promete una “destrucción completa”
2
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
3
Lupo garantiza funcionamiento de la ALP tras reunión “cordial” con Lara
4
Al menos 17 heridos aún permanecen internados tras accidente de avión
5
Sedes lanza una cruzada contra el sarampión en Cochabamba

Lo más compartido

1
Hallan sin vida a cinco niños y a su madre en Sacaba
2
Lara se reúne con Lupo horas después de denunciar que se queda sin personal en la Vicepresidencia
3
Tragedia en Sacaba cobra seis vidas y muestra la difícil existencia de una familia
4
Tras cuatro días: la guerra se extiende por Oriente Próximo
5
Población rechaza todos los billetes de la serie B, economista advierte paralización de la economía

Más en País

05/03/2026
Aprehenden a cuatro concejales de Potosí y suman seis las autoridades detenidas
La autoridad detalló que los aprehendidos son los concejales Erick Soraide, Alberto Pérez y Jhonny Churata, quienes serán puestos a disposición de un juez...
Ver más
05/03/2026
Concejo Municipal se queda sin quorum por procesos judiciales
La crisis municipal toca fondo. La sesión ordinaria que se debería desarrollar hoy jueves será suspendida porque cinco de los concejales enfrentan limitaciones...
Ver más
A seis días del accidente del avión Hércules C-130 en la ciudad de El Alto, todavía permanecen internados en diferentes hospitales al menos 17 personas, incluidos los seis militares que formaban...
Ver más
05/03/2026
Al menos 17 heridos aún permanecen internados tras accidente de avión
El avión siniestrado el viernes en El Alto estuvo casi 50 años prestando ayuda humanitaria: la historia del Hércules boliviano antes de su último aterrizaje.
Ver más
04/03/2026
Réquiem para un gigante pacifista
El 11 de marzo debatirán los aspirantes a dirigir las gobernaciones, el 15 lo harán los postulantes a alcaldes de las ciudades capitales de departamento.
Ver más
04/03/2026
TSE fija fechas para debates entre candidatos a gobernadores y alcaldes
Reclaman por más horas de atención y mejores condiciones en los surtidores de combustibles de Abapó y advierten que la medida será indefinida de no ser escuchados por las autoridades.
Ver más
04/03/2026
Transportistas de Abapó bloquean vía al Chaco cruceño y Argentina
En Portada
05/03/2026 Economía
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, brindará este jueves un informe oral ante el pleno de la Cámara de Senadores sobre la calidad de...
vista
05/03/2026 País
Al menos 17 heridos aún permanecen internados tras accidente de avión
A seis días del accidente del avión Hércules C-130 en la ciudad de El Alto, todavía permanecen internados en diferentes hospitales al menos 17 personas,...
vista
05/03/2026 Cochabamba
Sedes lanza una cruzada contra el sarampión en Cochabamba
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) lanzó ayer la campaña masiva de vacunación contra el sarampión dirigida a menores de 5 años en las unidades...
vista
05/03/2026 País
Lupo garantiza funcionamiento de la ALP tras reunión “cordial” con Lara
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, y el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se reunieron ayer para coordinar la implementación del Decreto...
vista
04/03/2026 País
50-50: Barrientos dice que puede aplicarse en días, semanas o 10 años; Camacho exige su renuncia
El gobernador de Santa Cruz y candidato a la reelección, Luis Fernando Camacho, exigió la renuncia de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, y...
vista
04/03/2026 Economía
El INE reporta que la inflación bajó en -0,62% en febrero de 2026
El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la inflación bajó en -0,62% durante febrero de 2026.
vista
Actualidad
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, brindará este jueves un informe oral ante el pleno de la...
Ver más
05/03/2026 Economía
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
La autoridad detalló que los aprehendidos son los concejales Erick Soraide, Alberto Pérez y Jhonny Churata, quienes...
Ver más
05/03/2026 País
Aprehenden a cuatro concejales de Potosí y suman seis las autoridades detenidas
La crisis municipal toca fondo. La sesión ordinaria que se debería desarrollar hoy jueves será suspendida porque cinco...
Ver más
05/03/2026 País
Concejo Municipal se queda sin quorum por procesos judiciales
Más del 80% de los rentistas y derechohabientes del Sistema de Reparto accederá a un incremento mensual superior a Bs...
Ver más
05/03/2026 Economía
Senasir: 80% de los rentistas y derechohabientes recibirá un incremento superior a Bs 700
Deportes
Blooming se hizo respetar en su casa, aprovechó además la diferencia numérica, y con tres goles en el segundo tiempo...
Ver más
05/03/2026 Fútbol
Blooming se clasifica a la fase de grupos con triunfo ante San Antonio
Aurora presentó a Michael Rangel y Sebastián Altamirano como refuerzos para esta temporada en la que quieren dar que...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Aurora se refuerza con un top colombiano, Rangel, y un talento nacional, Altamirano
Independiente fue más certero en los remates desde los doce pasos, al final ganó por 3-2 a Guabirá y celebró su pase a...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Independiente es más certero en penales y deja en el camino a Guabirá
Los atletas bolivianos que formaron parte del programa de Incentivo al Alto Rendimiento “Sueño bicentenario”, 100...
Ver más
04/03/2026 Multideportivo
Los becarios del “Sueño Bicentenario” esperan reunirse con las autoridades
Doble Click
El escritor portugués Antonio Lobo Antunes ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado la editorial Dom...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Muere el gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes a los 83 años
Del 23 de marzo al 25 de abril se desarrollarán las Jornadas Culturales Plurinacionales, un proceso nacional de diálogo...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Las Jornadas Culturales llegan renovadas
En Verona, Italia, durante la última década del siglo XVI, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, adolescentes, se enamoran...
Ver más
05/03/2026 Cultura
El 1er concierto de 2026 de la OFC es de amor
La compañia de teatro “Madrastra” retorna a los escenarios protagonizando la obra “Anne” en tres funciones, previstas...
Ver más
04/03/2026 Cultura
Compañía de teatro Madrastra refleja la historia de Anne