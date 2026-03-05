Lupo garantiza funcionamiento de la ALP tras reunión “cordial” con Lara

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, y el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se reunieron ayer para coordinar la implementación del Decreto Supremo 5552 que reestructura la Vicepresidencia.

El encuentro se dio en medio de cuestionamientos sobre la situación administrativa de la Vicepresidencia, luego de que Lara solicitara públicamente, a través de redes sociales, una reunión de coordinación con el ministro, según reporte de Erbol.

“Hemos tenido una reunión muy cordial, muy efectiva y muy buena con el señor vicepresidente para poder implementar el Decreto Supremo 5552 y cuyo primer tema es garantizar absolutamente todas las actividades relacionadas con el Legislativo”, afirmó Lupo.

Garantías

Aseguró que se garantizarán las herramientas necesarias para el normal funcionamiento del despacho.

La autoridad indicó que se estructuró un organigrama funcional en las áreas absorbidas por su cartera.

Un día antes, Lara había denunciado públicamente que la Vicepresidencia fue dejada sin personal ni recursos básicos tras el decreto.

También cuestionó que la contratación de asesores y equipo técnico dependa del Ministerio de la Presidencia, lo que -según dijo- afecta la autonomía institucional.

Consultado sobre la situación de recursos, Lupo reconoció que el país enfrenta dificultades económicas, aunque aseguró que dentro de ese contexto se está garantizando el funcionamiento institucional. “Sí, el país está con dificultades de recursos, eso ya lo sabemos, pero dentro de este marco estamos trabajando con la mayor apertura posible”, sostuvo.

No hay ruptura

Respecto al distanciamiento político entre el presidente y el vicepresidente, el ministro descartó una ruptura y afirmó que se está trabajando en coordinación. “El vicepresidente es electo en binomio con el presidente y cada uno está cumpliendo su rol. Estamos avanzando en ese sentido”, señaló.

No obstante, Lara ha llegado a declararse opositor a Paz y ha acusado, tanto al jefe de Estado, como a sus ministros, de supuestos actos de corrupción. Por causa del decreto, en días pasados, Lara acusó al presidente Paz de “tirano” y llamó a Lupo “vicepresidente de facto”.