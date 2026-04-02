Potosí en alerta epidemiológica por 50 casos confirmados de chikungunya

Con 50 casos positivos y 20 sospechosos de chikungunya, el departamento de Potosí activó una alerta epidemiológica y ejecuta acciones de contención y destrucción de criaderos.

"Se ha confirmado por Inlasa (Instituto Nacional de Laboratorios de Salud) que ya tenemos el vector y se han incrementado los casos alarmantemente. Son 50 casos positivos ya registrados, de los cuales dos son importados y el resto son nativos", aseveró el jefe de Epidemiología e Investigación del Sedes de Potosí, Huáscar Alarcón, en contacto con Bolivia TV.

Alarcón alertó que se trata de una situación epidemiológica complicada, al ser Potosí un departamento en el que "nunca se había tenido chikungunya", más aún con el registro de casos autóctonos.

Como parte de las medidas de prevención, el jefe de Epidemiología e Investigación del Sedes de Potosí precisó que se conformó una brigada para realizar trabajos de contención y destrucción de criaderos.

Asimismo, la semana pasada se realizó una reunión entre el Sedes Potosí y el Sedes Sucre para encarar un trabajo coordinado y comunitario, dado que uno de los lugares donde se registró la enfermedad es Poco Poco, en la frontera con Sucre, donde se presentó el primer caso importado.

Ante el feriado largo de Semana Santa, Alarcón recomendó a la población evitar viajar a los lugares donde existe el vector, como Toro Toro, Sotomayor y Betanzos. En caso de hacerlo, pidió usar ropa de manga larga, repelente, tomar complejo B y evitar la picadura de mosquitos.