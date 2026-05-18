Emiten orden de aprehensión contra el dirigente de la COB, Mario Argollo

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público emitió una resolución mediante la cual ordena la aprehensión de Mario Argollo, secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB).

En conferencia de prensa, Mariaca informó que el pasado fin de semana el Ministerio de Gobierno presentó una denuncia en contra de Argollo y otros dirigentes que encabezan las movilizaciones por los delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo. La misma fue aceptada y ayer, domingo 17 de mayo, se emitió la orden de aprehensión contra el máximo dirigente de la COB.

"Se emitieron diferentes informes policiales y en especial de inteligencia de la policía boliviana al Ministerio Público (...) El informe hacía ver la participación de Argollo y otras personas dentro d ellos diferentes hechos que se realizan en Bolivia y especialmente en La Paz y El Alto", informó el Fiscal General del Estado.

Aseveró que la orden de aprehensión está en poder el Comando general de la Policía y "son ellos los que tienen que ejecutar para ponerlo a disposición del Ministerio Público".

Argollo, como Secretario ejecutivo de la COB, es la cabeza de las movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que ha aislado al departamento de La Paz, particularmente a la Sede de Gobierno y El Alto, ciudades que sufren del desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible.

De hecho, la pasada semana admitió que el "pedido único" de su sector y sus aliados es lograr la renuncia del presidente del Estado y en los últimos días pidió a las "bases" no abandonar a la dirigencia ya que, presagiaba, buscarían detenerlo por encabeza lo que denominó como una lucha por salvar el país.