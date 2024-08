El 96% de municipios no tiene plan para prevenir la violencia

El encuentro departamental “Por una vida libre de violencia”, que se desarrolla en Cochabamba, reveló la existencia en todos los municipios de una serie de debilidades que no permiten hacer frente a estos hechos.

El encuentro reunió a los responsables de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA).

El evento fue inaugurado por el gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, quien indicó que se debe hacer esfuerzos en temas de desarrollo humano.

Por su parte, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, al momento de presentar un diagnóstico parcial de la situación de los SLIM y de las DNA de 25 municipios de Cochabamba, dijo que estas instituciones no cuentan con planes de prevención de casos de violencia ni personal capacitado.

“El 96 por ciento de los municipios no presenta planes, programas ni proyectos de prevención de hechos de violencia. Sólo el 4 por ciento de los municipios aseguró tener un plan o proyecto de prevención. En cuanto a la capacitación de su personal, el 84 por ciento no lo realiza. O sea, no están preparados para prevenir hechos de violencia”, sostuvo la Viceministra.

Asimismo, Cruz advirtió que los resultados en la lucha contra la violencia serán limitados si no existe una suma de esfuerzos entre los tres niveles de Estado y las instituciones no gubernamentales.

“Se plantea, además de la articulación interinstitucional entre instancias estatales, la sumatoria de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y la comunidad en general. Sólo así vamos a poder garantizar a las mujeres y hombres de nuestro país una vida libre de violencia, porque no existe vivir bien mientras existan personas violentadas en nuestro país”, añadió.