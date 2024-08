Desbaratan una banda de secuestradores en trópico de Cochabamba

Tras una ardua investigación, agentes de la Unidad de Inteligencia de la Felcc, Felcn, Daci, Delta, Utop y Fiscalía lograron desbaratar una banda delincuencial de secuestradores, quienes se dedicaban a actos delictivos, secuestro, amedrentamiento y asesinato, en el municipio de Entre Ríos y Bulo Bulo, en la zona tropical de Cochabamba.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera en conferencia de prensa presentó a los integrantes de la banda delincuencial, la misma que era liderada por Nabor L. y Ariel V. C., ambos se encuentran con detención preventiva en la cárcel, por el secuestro y asesinato del piscicultor Guido Anagua Colque.

Los efectivos intervinieron 10 domicilios, donde lograron secuestrar: tres teléfonos celulares, tres armas de fuego (entre ellas un arma militar), tres laptops y tres placas falsas hechas de manera artesanal. Asimismo, aprehendieron a ocho personas, identificadas como Hilda O. A., Pedro Y. C., Sabina C. C., Cinthia V. C., Rodrigo M. P., Juan Carlos F. M. Nelcy Z. M. y Bernardo P. M.