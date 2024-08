Policía recuperó Bs 2,8 millones vinculados al triple asesinato en Unduavi

La Policía Boliviana ha recuperado Bs 2,8 millones relacionados con el triple homicidio ocurrido en Unduavi, en la ruta a los Yungas, La Paz. El dinero fue hallado en un edificio en construcción en El Alto, propiedad de Yarinel M. M., un ciudadano cubano implicado en el crimen.

El hallazgo se produjo durante la investigación del asesinato de Verónica Aguirre, de 34 años; Domingo Santos, de 33; y José Luis Vargas, de 27 años. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó que el dinero estaba destinado a la compra de dólares, una transacción que los autores intelectuales y materiales del asesinato ofrecieron a las víctimas.

Según el ministro, el operativo de recuperación del dinero fue llevado a cabo gracias a los esfuerzos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y de toda la Policía Boliviana. "Se ha logrado recuperar 2.800.000 bolivianos que habrían sido sustraídos a estos jóvenes en el departamento de La Paz", expresó Del Castillo.

Las víctimas fueron contactadas por Omar C. Ch., quien les prometió una oportunidad de adquirir $us 100.000 a un tipo de cambio más conveniente. El 24 de agosto, Omar, junto con Yarinel M. M., Jorge C. O., y Norman C. Ch., trasladó a las víctimas al sector de La Cumbre bajo el pretexto de realizar una ceremonia de “ch’alla” del dinero. Sin embargo, allí fueron asesinados con armas de fuego.

Los cuerpos fueron encontrados en un espacio prefabricado con calaminas en la carretera Unduavi-Chulumani, en el área conocida como Las 3 Marías. Las víctimas presentaban heridas de arma de fuego y de arma blanca en la región del cuello.

Con la recuperación del dinero, junto con el hallazgo del arma y proyectiles de calibre 7.62, el ministro Del Castillo afirmó que el caso ha sido resuelto. "No solo hemos detenido a todos los implicados en esta organización criminal, sino que también hemos recuperado el monto total de dinero sustraído", concluyó.