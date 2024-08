Capturan a cuatro implicados en el triple asesinato en Los Yungas

Tras el hallazgo de tres cadáveres en Los Yungas, la Policía capturó a cuatro personas que, según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, están implicadas en el triple asesinado y el robo de 2,8 millones de bolivianos, dinero que fue recuperado.

Las víctimas fueron identificadas como Verónica (35) y Domingo Santos (32), ambos primos, y un taxista de nombre José Luis (27), quien era amigo de la mujer.

“Se hizo el allanamiento de una vivienda en la ciudad de El Alto, donde habitaba uno de los implicados, que es un ciudadano cubano. Fue ahí donde se encontró el dinero”, indicó Del Castillo.

Los hechos

Según la investigación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y de la Fiscalía, Omar C., quien era amigo de colegio y camarada del cuartel de Domingo, es el principal responsable del triple asesinato.

El Ministro de Gobierno explicó que Omar se comunicó con Domingo una semana antes del asesinato para decirle que conocía a una persona que tenía dólares para vender a 7,10 bolivianos la unidad, pero tenían que viajar a Los Yungas.

Engaño

El sábado 24 de agosto, Omar y sus tres cómplices alquilaron un minibús para trasladar a las víctimas a Los Yungas, pero en el trayecto, por iniciativa de Omar, hicieron una parada en el sector de La Cumbre, donde debían ch’allar el dinero, pero cuando las tres personas bajaron del motorizados fueron asesinadas con un arma de fuego.

Gracias a la información que brindaron los familiares de las víctimas, la Policía logró capturar a Omar C., Yarinel M., de nacionalidad cubana; Jorge C. y Norman C., hermano de Omar.