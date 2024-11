Familiares claman por el rescate de cinco secuestrados en Pucamayu, en el trópico

A una semana del presunto secuestro de cinco personas en la comunidad Pucamayu, en el municipio de Villa Tunari, en Cochabamba, los familiares claman por el rescate de sus seres queridos y desconocen el estado en el que se encuentran.



El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, indicó ayer que la Policía ingresará a la zona para verificar la situación de los desaparecidos.



Según los familiares, el primero en ser secuestrado fue Thadhashy Félix Loroña Mendoza, un taxista que salió a las 6:00 en su vehículo, el pasado martes, e hizo un servicio a una persona que debía trasladarse a Coranipampa.



Horas después, Félix Loroña llamó a su esposa para indicarle que fue retenido por comunarios de Pucamayu, acusado de haber cometido varios robos en la zona, y que lo tenían amarrado.



Pedido de socorro



Loroña se contactó con su esposa Trinidad Muñoz Pardo y le pidió que consiga 27.800 bolivianos y lleve el dinero a Pucamayu.



“Me han retenido en Pucamayu, no sé qué hizo el pasajero que llevé, necesito 27.800 bolivianos. Si no les entrego esa cantidad de dinero, dicen que no me van a dejar salir de aquí”, dice Loreño en un audio.



“Estoy en una sede con los comunarios, ellos piden dinero. Además, para que me dejen ir, exigen una garantía, que mis familiares les digan que yo no tengo nada que ver. Ellos piensan que soy cómplice (del pasajero). No les digas nada a mis papás, les vas a hacer preocupar”, añade el taxista.



En un siguiente contacto, le preguntó a su pareja por dónde ya está y le dijo que estaba amarrado. Cuando la esposa pidió hablar con uno de los comunarios para que le explique por dónde debe ingresar al lugar, un hombre le contestó y le advirtió que se le acababa el tiempo a su esposo.



“Ya no hay tiempo. Su tiempo de este amigo se está acabando, hasta las 12:00 le hemos dado tiempo. Debe llegar a K’alliri y entrar por Yancrucera hasta Pucamayu”, le dijo en quechua uno de los captores.



Trinidad Muñoz se trasladó a Pucamayu acompañada de su hermana Auristela Liza y Juan Carlos Román Medina, este último es un militar retirado y amigo de la familia.



Desde el martes 12 de noviembre, a las 23:30, las tres personas no volvieron a comunicarse.

La familia pide intervenir



Los familiares de las cuatro personas presuntamente secuestradas exigen a las autoridades rescatar a sus seres queridos en Pucamayu.



“Estamos preocupados, ya son siete días y no sabemos nada. Pido a la Policía y a otras instituciones del Estado, como la Defensoría del Pueblo, hacer gestiones para que los liberen ”, indicó una familiar.

El subcomandante de la Policía, Rubén Cornejo, señaló que el caso es investigado por la Felcc de Cochabamba.