Policía aún indaga móviles del crimen y buscará quinto cadáver en Pucamayu

Una llamada telefónica fue el inicio de una cadena de sucesos que derivaron en el secuestro y asesinato de cinco personas en la comunidad Pucamayu, en el límite entre los municipios de Colomi y Villa Tunari.



Sin embargo, hasta el momento la Policía recuperó cuatro cadáveres. El subcomandante departamental de la Policía, Rubén Cornejo, dijo ayer que entre hoy y mañana se planificará un nuevo ingreso a la comunidad para rescatar los restos de la quinta víctima.



Según el testimonio del presunto autor confeso, la gasificación en Parotani, en el bloqueo de caminos, además de la estafa que sufrieron en la compra de dos fusiles FAL, habrían sido los detonantes para que los dirigentes y comunarios decidan ejecutar a las víctimas.



El pasado 13 de noviembre, Thadhashy Loroña Mendoza, de 50 años (taxista); Auristela Liza Loroña, de 48 años; Trinidad Muñoz Pardo, de 49 años (esposa de Thadhashy), y Juan Carlos Román Medina, de 50 años (suboficial de la Fuerza Aérea), fueron amarrados, asesinados y sepultados en una fosa común.



Mientras Cristian Cruz Zerna, de 18 años (supuesto autor de la estafa), quien intentó huir, fue obligado a cavar su tumba y fue sepultado vivo.

Cronología

El pasado 11 de noviembre, a las 21:00, Thadhashy recibió una llamada telefónica de Cristian y, tras cortar la comunicación, le dijo a su esposa Trinidad que tenía un contrato para el día siguiente. Le comentó que debía llevar a un militar, teniente.



Al día siguiente, a las 6:30, Thadhashy salió de su casa y cerca de las 10:00 llegó a Pucamayu con Cristian, donde ambos fueron retenidos.



A las 12:47, Thadhashy se comunicó con su esposa y le indicó que estaba retenido. Además, le pidió que lleve Bs 27.800, dinero que supuestamente habría sido entregado a Cristian por la compra de dos fusiles que no entregó.



A las 14:30, Trinidad fue a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de Sacaba, para denunciar el secuestro.



Seis horas después, a las 20:30, a pesar de la advertencia de la Policía sobre el riesgo que significaba ir a la comunidad, Trinidad, su cuñada Auristela y Juan Carlos (compañero de trabajo de la primera) decidieron rescatar a Thadhashy con Bs 27.800.



El miércoles 13 de noviembre, a la 1:30, las dos mujeres y Juan Carlos llegaron a Pucamayu y fueron llevados a un galpón, donde los comunarios tenían amarrados a los dos varones.



De manera inmediata, los lugareños les exigieron que entreguen del dinero y sus cédulas. Ahí se enteraron que Juan Carlos era militar y las bases decidieron acabar con sus vidas.



A las 4:00, asesinaron a Thadhashy, Juan Carlos y a las dos mujeres. Ernesto Almaraz Chura les disparó a cada uno.



A las 5:15, Cristian que intentó escapar fue capturado en medio de las plantaciones de plátano y fue enterrado vivo.

Testimonios

El presunto autor confeso del asesinato múltiple, Ernesto Almaraz, de 33 años, tras presentarse voluntariamente en Villa Tunari reveló que decidió matar a las cinco personas por venganza, porque los gasificaron en Parotani, Sipe Sipe, el 1 de noviembre.



Almaraz señaló: “De alguna manera quería vengarme de ellos (militares y policías) y al saber que uno era militar tomé la decisión de vengarme y matarlos (…) Confieso que mi persona les disparó con salón (arma) a los cuatro, en sus cabezas y a Cristian le enterramos vivo”.



Además, dijo: “Con la ayuda de mis amigos, Juan Cáceres, Sergio Paco, mi papá Juan Almaraz y un afiliado, decidimos amarrar las manos de Cristian y de su amigo militar, les llevamos al galpón, donde la gente estaba en reunión, ahí les comenté que Cristian me estafó 27.800 bolivianos”.



Almaraz fue imputado por secuestro y enviado con detención preventiva a la cárcel San Sebastián, por seis meses.



Mientras el dirigente de la comunidad Villa Jorka, quien se presentó en la Felcc de Sacaba, señaló que, el 12 de noviembre, fue convocado a Pucamayu para decidir que iban a hacer con los ladrones que agarraron. Mucha gente llegó al lugar por la difusión de un audio en el que se aseguraba que habían detenido a unos presuntos ladrones.



Contó: “Al llegar, vi que sacaron de un cuarto a un joven vestido de militar, ahí este joven (Cristian) dijo que trabajaba para el otro que estaba detenido, decía que él era su jefe y que lo manejaba para estafar a la gente”.



“Luego sacaron al otro (Thadhashy) y dijo que el joven lo contrató como taxista por Bs 500, yo no sé nada decía (…) Después, les han puesto a los dos, ahí el joven le decía al otro tú eres el jefe, tú me has traído”, declaró el dirigente y aseguró haberse ido porque no quería ser cómplice.