Dan detención preventiva al tercer militar sospechoso en un caso de violación contra una subteniente

El Juez Tercero de Instrucción en lo Penal de Cobija informó que la detención preventiva para el teniente Daniel EA, efectivo militar sospechoso de participar en la violación a una subteniente, al interior del Batallón de Ingeniería VI Riosinho, en Cobija, Pando. La medida cautelar dicta 90 días de detención preventiva, mientras se desarrollan las investigaciones en torno al caso.

El teniente fue aprehendido el pasado 9 de enero, en un autobús de transporte, con dirección a Riberalta. Por el hecho, también se encuentran detenidos, y con medidas cautelares, el teniente coronel Luis FDS y la estafeta, soldado Gabriel LS. Los tres son señalados por cometer el delito, de forma grupal, tras el consumo de bebidas alcohólicas.

La víctima había relatado en su declaración oficial, que "la noche (del 3 de enero) me acerqué al comandante (Luis Fernando DS) para hablar sobre la situación y él me dijo que iba a tomar cartas en el asunto, que me mandaría a un puesto militar de producción, ubicado en Cachimayu, hasta el día sábado, ya que los soldados se iban a licenciar y que el soldado que había abusado de mí ya se iba a ir y ya no me molestarían y él (Luis Fernando DS) se comprometió a hablar con el Jefe del departamento primero para que me cambien de destino".

Según un reporte de Red Uno, los próximos días, se prevé la inspección ocular en el lugar de los hechos, donde, según la víctima, hubo consumo de bebidas alcohólicas, junto con oficiales de alto rango, concluyó el comandante de la unidad, y donde perdí el conocimiento.

Una grabación hallada en el teléfono celular de uno de los Sospechosos, muestra el ataque sexual contra este oficial, lo que además fue de conocimiento de un capitán, quien tuvo la oportunidad de ver la grabación, donde figurarían los implicados.