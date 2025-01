Conscripto con daño en espalda peregrina 3 meses por atención

Desde hace tres meses, el conscripto Jhon J. Cuellar Cabrera, de 19 años, está postrado en una cama por falta de atención médica especializada después de haber sufrido un accidente y una fractura en el Regimiento de Infantería RI-14 Florida de San Matías, en Santa Cruz.

El joven recluta fue ingresado de ayer de emergencia a la clínica María de Los Ángeles en Cochabamba, donde los médicos explicaron a la familia y a su abogado que el paciente se halla con una infección grave y será sometido a una intervención quirúrgica.

“Los médicos han indicado que se debe cerrar todas las escaras (lesiones en la piel y en el tejido) que el joven tiene en la espalda y en la nuca (…) De toda la curación debe hacerse cargo el Ministerio de Defensa”, informó el abogado de la familia, Hugo Iriarte.

Adelantó que además se buscará que el joven pase a pertenecer a la institución militar porque las heridas se deben al colapso del techo de la cocina del regimiento, donde preparaba la comida para todo el regimiento.

Después del accidente, Jhon fue trasladado a un hospital de Brasil, donde permaneció desde el 22 de septiembre de 2024 hasta al 30 de diciembre. “Lamentablemente, el conscripto no recibió una atención médica adecuada, fue abandonado y luego decidieron trasladarlo a Cochabamba para dejarlo en su domicilio”, detalló el abogado.

Por su parte, Sofía Cabrera, madre del conscripto, señaló que su hijo no se puede mover, tiene fiebre y ya no come.

“Yo no sé cómo le voy a cuidar, no soy médico, estoy sin dormir, tengo que cambiarle pañales”, reclamó.

Desde las Fuerzas Armadas (FFAA) aún no se pronunciaron sobre el caso.