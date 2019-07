Clubes piden suspender la fecha y la FBF señala que el torneo debe seguir

Mientras los seis clubes cruceños piden que se suspenda la segunda fecha del torneo Clausura, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) mantiene su posición de respaldar el procedimiento que cumplió para la transferencia de jugadores de un club a otro en la misma temporada, por lo tanto, la segunda fecha del torneo Clausura tiene que disputarse tal como está programada.

El vicepresidente de la FBF, Marcos Rodríguez, ratificó la postura del ente federativo al señalar que el certamen tiene que jugarse este fin de semana.

“Nosotros nos debemos a nuestros entes máximos. Quienes no quieren jugar o participar tendrán que atenerse a todas las consecuencias. Mañana (por hoy) hay partidos, se juega en Aiquile (Aurora vs Guabirá). Eso no se ha modificado, la programación sigue”, señaló el dirigente pandino.

Luego de las explicaciones y la posición que dio a conocer la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), parecía que el torneo Clausura iba a continuar sin ningún inconveniente, pero ayer todo volvió a convulsionarse.

Hasta el mediodía, la segunda jornada del certamen se iba a jugar, al menos por la logística que manejaron los equipos que jugaban hoy, tenían todo listo.

Una carta enviada por los seis clubes cruceños (Oriente, Blooming, Destroyers, Royal Pari, Sport Boys, Guabirá) cambió todo. En la misiva, ratificaron su decisión de reunirse con anticipación y solucionar el tema de las transferencias de jugadores.

El pasado 28 de mayo, la FIFA envió una nota conminando a la FBF a que incluya la determinación de que un futbolista puede militar en dos o tres clubes en una misma temporada. La normativa boliviana apuntaba a que un futbolista debía tener contratos anuales y no podía ser transferido a otro club en la mitad de la temporada.

Las dudas surgen, en este tema, debido a la forma en cómo se incluyó la normativa que señaló la FIFA en la regulación nacional. Los cruceños aseguraron que no había reglas claras en el campeonato 2019, mientras que la FBF mostró el respaldo de la FIFA —al que ayer se sumó el de la Conmebol—, que establece que el procedimiento de modificación de la normativa fue el correcto.

Para resolver todas las dudas acerca del tema, se determinó adelantar la reunión de Consejo Superior de la División Profesional para el lunes (10:00) en Cochabamba. Tras esa comunicación que hizo oficial el vicepresidente de la FBF, Robert Blanco, sólo quedaba conocer lo que decían los seis clubes cruceños.

Ante todas las posibilidades que se manejaban en las horas previas, anoche el presidente de Blooming, Juan Jordán, señaló que se tenían varias opciones, suspender la fecha o reprogramar los partidos de hoy.

La propuesta ciertamente llegó tarde, tomando en cuenta que, por ejemplo, la unidad móvil que transmitirá el partido Aurora-Guabirá llegó a Aiquile. Así también, el primer plantel del cuadro cochabambino está en ese municipio desde ayer.

Los árbitros que fueron designados para ese encuentro arribaron a Aiquile en horas de la noche

¿Disputa económica?

“Cuando llegó una cuota de anticipo de Mediapro, personalmente gestioné 100 mil dólares para cada club, que no correspondía porque eso es para políticas de fomento en divisiones menores, infraestructura, capacitaciones. Lo hice en mi condición de expresidente porque hay necesidades, pero me he dado cuenta de que hay gente que no valora eso. Ni bien, ni gracias, ni nada. De la Copa América también está viendo un dinero, el tema es que no saben cómo viene la composición: 2 millones de dólares son para programas de fomento y 2 millones de dólares son para repartir entre los jugadores, cuerpo técnico y los clubes”, explicó el titular federativo César Salinas.

SE ATIENDE EL PEDIDO DE TODOS LOS CLUBES

“Se ha atendido el pedido de los clubes cruceños y también de los demás, que pidieron una reunión aclaratoria. Nosotros tenemos las reglas claras y las vamos a respaldar. Se había programado esta reunión para el próximo viernes y para que no se piense que estamos en una línea cerrada, llamamos para la reunión. Estoy priorizando esta reunión para que se solucione”, señaló el presidente de la FBF, César Salinas.

El titular federativo aseguró que se adelantó la cita para el lunes, pese a que él tiene que presentarse ese día en Asunción para ser parte del Congreso de la Conmebol.

Según Salinas, se trasladará a Paraguay después del Consejo Superior de la División Profesional.

EL REGLAMENTO SEÑALA UNA DRÁSTICA SANCIÓN

REDACCIÓN CENTRAL

“El equipo que no se presente o estando presente se niegue a jugar el partido sin causa justificada será marginado del campeonato y perderá automáticamente su afiliación a la División Profesional”, señala la primera parte del artículo 48 del Reglamento General de Campeonato de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

La posición de los clubes cruceños muestra que existe una clara posibilidad de que los equipos no se presenten a sus partidos.

En ese sentido y conociendo lo que señala la normativa nacional además de las regulaciones internacionales de FIFA y Conmebol, se está arriesgando a una desafiliación y que también corresponde a un descenso directo de categoría.

De acuerdo a la misma normativa que regula a la División Profesional, las reprogramaciones de partidos deben ser gestionadas con 72 horas de anticipación.

Hasta el cierre de esta edición, las posturas seguían siendo divididas con interpretaciones que seguían trabando las acciones de viabilidad que podrían haberse dado.

El fútbol nacional queda en incertidumbre, sobre todo para ver cómo se procederá si es que los clubes no se presentan a sus encuentros por la segunda fecha.