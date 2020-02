Iker Casillas anuncia su candidatura a la presidencia de la Federación Española de Fútbol

Hoy (19:15) el club Wilstermann debutará ante Colo Colo en la Copa Libertadores sub-20 que se disputa en Asunción, Paraguay Ver más Wilster entra al ruedo en la Libertadores sub-20

Una terna ecuatoriana nominó la Comisión de Árbitros de la Conmebol para el partido de vuelta que enfrentarán los equipos de Always Ready (Bolivia) y Millonarios (Colombia) Ver más Terna arbitral ecuatoriana dirigirá Always vs Millonarios

Barcelona (2º) se impuso por la mínima en su estadio del Camp Nou al Getafe (3º), por 2 a 1, y alcanzó provisionalmente a 52 puntos al líder Real Madrid, ayer en la 24ª jornada de la Liga española. Ver más Barcelona sufre para imponerse al Getafe e iguala al Real Madrid