Treinta clubes van por quince cupos

Always Ready arriesgará todo lo que tiene a su alcance para derrotar al plantel colombiano de Millonarios por una diferencia mayor a dos goles Ver más Always Ready apuesta a no despedirse de la Copa

Para Blooming no todo está perdido en la Copa Sudamericana, pues aún quedan 90 minutos por jugarse Ver más Blooming va por el milagro en su visita a Emelec

El Atalanta goleó al Valencia por 4-1 y está más cerca de los cuartos de final de la Liga de Campeones Ver más Atalanta se acerca a cuartos de final después de golear a Valencia en el partido de ida