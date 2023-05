LaLiga decidirá la próxima semana si acepta el plan de viabilidad para incorporar a Messi

LaLiga decidirá la próxima semana si acepta el plan de viabilidad con el que el Barcelona pretende rebajar sus gastos para acometer incorporaciones en el próximo mercado de verano, como la del futbolista argentino del París Saint-Germain Leo Messi.

Según pudo saber EFE, la patronal del fútbol español todavía no ha tomado una decisión en firme sobre la propuesta de la entidad azulgrana, que debe rebajar en 200 millones de euros los gastos del presupuesto para el próximo ejercicio si quiere operar con normalidad en la ventana del mercado de fichajes.

MESSI, EL GRAN SUEÑO

El posible regreso del argentino dejó de ser un secreto a voces desde que, a finales de marzo, el vicepresidente del área deportiva del club, Rafa Yuste, confirmara contactos con el entorno de Messi para intentar que vuelva a vestir de azulgrana.

"Las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien. Tenemos contactos con ellos", explicó Yuste.

Pero para que esta historia acabe con el final feliz que ansía parte de la directiva, el Barcelona debe primero recibir luz de verde por parte de LaLiga para hacerle una oferta al argentino, que todo apunta que no renovará su contrato con el PSG.

Encima de la mesa, según diferentes informaciones, el delantero rosarino tiene una suculenta propuesta del Al-Hilal de Arabia Saudí, que le supondrían unos 400 millones de euros anuales.

Sin embargo, el entorno del futbolista insiste en que Messi decidirá su futuro una vez termine la Ligue 1 francesa, cuya última jornada se disputará el primer fin de semana de junio.

EL FUTURO DE BUSQUETS, LA GRAN INCÓGNITA

El futuro de Leo Messi podría influir directamente en la continuidad del capitán del primer equipo azulgrana, Sergio Busquets, íntimo amigo del futbolista argentino.

El centrocampista de Badia del Vallès, de 34 años, termina contrato el próximo 30 de junio. Tiene Busquets una oferta de renovación a la baja del club azulgrana, aunque en los últimos días los millones del fútbol saudí también habrían llamado a su puerta.

"Más o menos ya tengo pensado el futuro, ahora vienen unos días de descanso y cuando vuelva ya seguramente se lo comunicaré al entrenador", reveló el futbolista tras el último partido liguero contra Osasuna.

Xavi, partidario de su continuidad, también dio su opinión sobre el futuro del capitán: "No sé si le he convencido. Entenderé cualquier decisión. He pasado por la situación. Es comprensible. Es crucial para el equipo, pero a ver qué decide".

También el futuro Jordi Alba, otro buen amigo de Leo Messi, está en el aire. El lateral izquierdo de L'Hospitalet de Llobregat ha gozado de menos protagonismo esta temporada por la irrupción de Alejandro Balde.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2024, Alba tiene una de las fichas más altas del primer equipo, por lo que una hipotética salida este verano aligeraría el límite salarial de la primera plantilla.

LA INSCRIPCIÓN DE 'GAVI' Y ARAUJO, LAS PRIORIDADES

Aunque más allá de una hipotética incorporación de Leo Messi, la prioridad del club catalán es que LaLiga acepte también el plan de viabilidad para inscribir las renovaciones de futbolistas de la primera plantilla.

El Barcelona ya ha cerrado un acuerdo con Ronald Araujo, Pablo Paez Gavira 'Gavi', Marcos Alonso y Sergi Roberto, pero todavía no ha podido inscribir sus nuevos contratos al rebasar el límite salarial fijado por la patronal del fútbol español.

Además, el área deportiva está negociando la renovación del lateral izquierdo Alejandro Balde, un fijo para el técnico Xavi Hernández.

Y todo ello sin olvidar la inscripción de nuevos jugadores. El Barça está interesado en futbolistas que aterricen en el Spotify Camp Nou con la carta de libertad bajo el brazo.

Ese es el caso del central Íñigo Martínez, que acaba contrato con el Athletic Club el próximo 30 de junio y que, según varios medios, ya ha cerrado un acuerdo para vestir la elástica azulgrana a partir del próximo curso. Todo está pendiente del veredicto de LaLiga.