¿Cuáles son las llaves de los equipos bolivianos? Conozca a lo rivales de The Strongest, Bolívar y Always Ready

The Strongest, Bolívar y Always Ready conocen su futuro en Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2024. ¿Cuáles serán sus rivales?. De los tres, Bolívar tendrá a Flamengo como rival, en tanto que el Tigre, según quede primero o segundo, le tocará jugar en Uruguay o Brasil, en tanto que el Millonario avizora jugar ante rivales de Uruguay o Ecuador.

Las llaves para The Strongest y Always Ready pueden comenzar a dilucidarse desde este martes con el resultado del grupo C entre Huachipato y Gremio (20:00 HB).

Copa Libertadores

Según el sorteo realizado en Asunción, Bolívar (ganador del grupo E) volverá a verse las caras con Flamengo (segundo serie E), con la salvedad de que la Academia deberá iniciar primero en Río de Janeiro y definir todo en La Paz.

Por el lado de The Strongest, si el Aurinegro queda primero del grupo C, su destino será enfrentarse a Peñarol, primero en Montevideo y luego en La Paz. Si el cuadro paceño finaliza segundo de la serie C, entonces será rival de Fluminense, primero en la Sede de Gobierno y luego en Río de Janeiro.

Copa Sudamericana

El destino de Always Ready aún está supeditado a la disputa de los encuentros pendientes de Internacional y Gremio, que recién se conocerá hasta el sábado 8 de junio.

Por ahora, el Millonario (segundo del grupo A) puede medirse contra Cerro Porteño o Independiente del Valle, ambos terceros de la Copa Libertadores (terceros de fase de grupos).