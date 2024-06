Bolivia tropieza de entrada

El golero Guillermo Viscarra impidió que Estados Unidos consiga una victoria por amplio margen frente a Bolivia en la apertura del grupo C de la Copa América que se disputa en territorio estadounidense. La Verde cayó por 2-0 y sumó su decimatercera derrota consecutiva en la competición internacional.

La última vez que Bolivia se confirió una victoria fue el 15 de junio de 2015 en la Copa América que organizó Chile. En esa ocasión, la Verde venció 3-2 a Ecuador.

La Selección nacional fue superada en todos los sectores del campo de juego, exhibió una defensa frágil y fue débil en materia de ataque. Es más, el mediocampo exhibió una floja contención, situación que facilitó la labor ofensiva del equipo anfitrión.

La apertura de la cuenta llegó muy temprano. Pulisic convirtió el gol más rápido de la historia de Estados Unidos en la competición a los 2,23’ minutos de partido. El capitán del equipo de las barras y las estrellas llegó con este a los 30 tantos con su selección en 69 partidos, convirtiéndose así en el que ha logrado este hito en menos apariciones.

Pulisic ensayó una diagonal hacia adentro y le pegó de derecha al ángulo izquierdo del arquero Guillermo Viscarra que nada pudo hacer.

Lo que sucedió al gol tempranero fue un dominio apabullante de los locales que terminó con una victoria cómoda, a pesar de que no se refleje en el marcador gracias al buen desempeño de Viscarra.

Con la ventaja en el marcador el equipo de Gregg Berhalter se dedicó a mover el balón sin pisar el acelerador, mientras la Verde corría detrás de la bola. Justo antes de llegar al final de la primera mitad Balogun (44’) con un disparo cruzado desde la frontal dobló la ventaja en Arlington, Texas.

El delantero estadounidense acertó en el terce intento, puesto que tuvo al menos dos oportunidades de anotar, primero en el minuto 36, pero no pudo alcanzar un centro de Weah y dos minutos después, cuando probó un disparo lo suficientemente suave para que el intento muera en las manos del arquero de la Verde.

Viscarra evita la goleada

En la segunda mitad Estados Unidos pudo hacer varios goles, pero entre la falta de acierto y las paradas de Viscarra el 2-0 no se movió del marcador. Pulisic, líder en actitud y fútbol de esta selección lo intentó varias veces, pero el que más lo buscó fue Pepi. El delantero del PSV entró desde el banquillo y completó varios remates con mucho peligro, pero no pudo superar al meta que milita en The Strongest que terminó por ser el mejor de su equipo.

Bolivia se enfrenta a Uruguay de Marcelo Bielsa el jueves 27 de junio, en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, para su segundo partido en el Grupo C. La Verde deberá vencer a la selección charrúa si desea continuar en carrera en la edición 48 del certamen, y buscar la clasificación frente a Panamá el 1 de julio en Orlando.

Mientras Estados Unidos contenderá con Panamá, en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia.

El central Luis Haquín quiso quitar hierro a la derrota de Bolivia por 2-0 en el debut de la Copa América con Estados Unidos.

“Hay que seguir trabajando, corregir los errores y afinar los detalles, pero no podemos bajar los brazos, porque esto apenas comienza”, manifestó el jugador del Ponte Preta brasileño al término del encuentro.