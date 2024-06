Llega la fiebre por las camisetas

La atención en el mundo del deporte por estas semanas está puesta en el desarrollo de la Copa América en Estados Unidos y la Eurocopa en Alemania, que se disputan de manera simultánea. Por ello, los aficionados al fútbol generan una gran demanda de las camisetas de las selecciones que son parte de ambas competiciones.

Las marcas presentes en la Copa América son Adidas, Nike, Marathon, Reebok y Puma, mientras que en la Eurocopa están Adidas, Hummel, Joma, Puma, Macron y Nike.

Marathon y Fair Play son las tiendas en las que los hinchas nacionales pueden encontrar las camisetas originales oficiales de ambas competiciones, aunque no están disponibles de todas las selecciones.

En Marathon no solo se pueden encontrar las poleras diseñadas por esta empresa, sino también de Adidas y Nike, que son representantes oficiales en el país.

Marathon es la encargada de vestir a la selección nacional, por lo tanto, en su tienda virtual están disponibles todas las camisetas de la Verde, tanto las titulares, alternas, de paseo y calentamiento.

El costo de la casaca original de la selección para la Copa América es 429 bolivianos.

En Marathon, además, se pueden adquirir las dotaciones de la empresa Nike que viste a las selecciones de Brasil y Estados Unidos. Además, de equipaciones de Inglaterra, Francia y Portugal de la Eurocopa.

Entre tanto, en Fair Play se pueden encontrar las camisetas originales de las selecciones de Argentina, Chile, Colombia, México, ya que estas visten la marca Adidas y Fair Play es su representante en territorio nacional.

También están disponibles las casacas de las selecciones de Alemania, España y Bélgica. Todas ellas a 990 bolivianos.

Asimismo, en este lugar se puede encontrar el balón oficial de la Copa América, denominada Cumbre, de la marca Puma. Los precios van desde los 950 a los 200 bolivianos, ya que son de diferentes calidades.

Sin embargo, no todos pueden costearse una casaca original, pero eso no impide que obtengan una polera de la selección de su predilección, ya que en el mercado ofertan casacas de toda calidad y precio, aunque claro no son las originales, sino réplicas.

En la visita a una de estas tiendas especializadas, Fox Sport, se observó camisetas no solo de la Copa América, sino también de la Eurocopa.

“Llegó bastante producto de la Eurocopa con equipos como Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, las principales selecciones, los favoritos. En el caso de la Copa América, se tiene los tres colores actuales de Bolivia, rojo, verde y negro. Tenemos también las poleras de Colombia, Argentina, Brasil, Chile y Perú que es lo que la gente más está buscando”, explicó Franz Maldonado, dueño de la tienda.

Todas estas camisetas tienen el parche ya sea de la Eurocopa o la Copa América.

“Es el distintivo de las poleras en esta época los parches. Ya después llegarán con los parches de las eliminatorias y después del Mundial 2026”, señaló Maldonado.

Entre las camisetas de la Eurocopa que más buscan los fanáticos están la de Kylian Mbappé de Francia, Toni Kroos de Alemania (debido a que esta será su última Eurocopa), Pedri y Lamine Jamal de España; mientras que de la Copa América la favorita es la de Lionel Messi de Argentina, incluso desde el Mundial Catar 2022, además llamó la atención la nueva titular de Bolivia, por ser un color inusual.