Canadá tumba a Venezuela en los penales y se medirá con Argentina en semis de Copa América

Los canadienses, que disputan su primera Copa América se impusieron 4-3 en los penales tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario del cruce de cuartos de final. Venezuela, después de completar una impecable fase de grupos, se quedó con las ganas de alcanzar las semifinales de la Copa América por primera vez desde 2011.



Apenas el cuarto equipo en sorteo la fase de grupos con apenas un gol, Canadá enfrentará a la Argentina de Lionel Messi el próximo martes en Nueva Jersey.



"La gente dirá que debemos anotar más goles o lo que sea. Debemos anotar más goles. Pero hemos encadenado dos muy buenas actuaciones ante rivales muy buenos", indicó Marsch al aludir al empate 0-0 contra Chile que aseguró el pase a cuartos. "Se puede notar que este equipo va creciendo".



Jacob Shaffelburg puso al frente a los canadienses a los 13 minutos, pero Salomón Rondón niveló a los 64 para los venezolanos.



Crépeau silenció a la mayoría de hinchas venezolanos entre los 51.080 espectadores en la casa de los Cowboys de Dallas de la NFL al tapar el disparo de Wuilker Ángel. Acto seguido, Koné - un volante que acaba de fichar con el Olympique de Marsella - definió con frialdad frente a Rafael Romo para sentenciar el triunfo.



Crépeau también atajó el remate de Jefferson Savarino, mientras que Yangel Herrera disparó desviado. Rondón, Tomás Rincón y Jhonder Cádiz convirtieron para Venezuela.



Los canadienses han sido la sorpresa de esta Copa América. Salieron vivos del Grupo A que compartieron con la campeona defensora Argentina, Chile y Perú. Argentina doblegó 2-0 a Canadá en el partido inaugural del torneo.



"Argentina tendrá que ser el mejor partido que tengamos que jugar y es posible que aun así no nos alcance", reconoció Marsch. "Pero pase lo que pase vamos a ir por eso".



Ante Venezuela, que cosechó tres triunfos en la primera fase para liderar al Grupo B, los canadienses no eran favoritos. Pero volvieron a salir adelante.



Eliminada de la Copa América, Venezuela confía mantener el buen paso que lleva en las eliminatorias de la CONMEBOL donde es cuarta y aspira a llegar al primer Mundial de su historia.



"Sabemos que es un proceso largo. Todos los venezolanos tenemos un gran sueño que es clasificar al Mundial. Hoy jugar contra Venezuela para los rivales no está fácil. Eso nos fortalece mucho para todo lo que viene", dijo el entrenador argentino Fernando Batista



"Sigo pensando y trabajando en todo lo que viene, soy un venezolano más para tratar de lograr ese sueño de ir al mundial. Vamos a hacer el intento de ir a lo más alto", agregó.



Canadá se puso al frente cuando Shaffelburg recibió un centro por derecha y punteó la pelota para meterla por el poste izquierdo. Después de marcar, Schaffelburg alzó una camiseta con el número 17 de Tajon Buchanan, quien sufrió una fractura de tibia durante un entrenamiento tres días antes del partido contra Venezuela.



La Vinotinto empató tras un saque lateral de Canadá que el zaguero venezolano Jon Aramburu despejó hacia el círculo central. Rondón le ganó la posesión a Moïse Bombito y - al ver muy adelantado a Crépeau - el goleador histórico de Venezuela mandó un tiro largo y bombeado que pasó por encima de el arquero para su tercer gol de la copa.



Rondón llegó a 44 tantos con la Vinotinto y amplió su ventaja sobre Juan Arango y Giancarlo Maldonado, que tienen 22 cada uno.



"No habíamos ilusionado bastante con una muy buena fase de grupos... Ahora tocar pensar en lo que se viene, que es la eliminatoria", dijo Rondón.