Controversias y hechos de la Copa

La Copa América Estados Unidos 2024 llega a su final, pero el certamen no está exento de las críticas y controversias que se registraron en el gigante de Norteamérica, entre ellas la poca afluencia del público en algunos cotejos, las altas temperaturas registradas, el estado de los campos de juego, desde su arranque el jueves 20 de junio.

Baja asistencia

La nación de las barras y las estrellas recibió, por segunda vez, el torneo del “soccer”, palabra con la que diferencian al “football”, aunque en Estados Unidos ya se practica el primero desde hace más de 100 años. No obstante, este es un factor que hizo que en algunos cotejos haya poca afluencia de espectadores, al menos de los mismos estadounidenses.

Estados Unidos se caracteriza por ser un país con muchos migrantes latinos, que intentan resistir su pasión futbolera ante el tradicional fútbol americano, béisbol, básquetbol de la NBA y hockey sobre hielo que copan la atención mediática en este país.

Pese a que los hinchas se volcaron a los estadios, muchos de estos “monstruos” de cemento no llegaron a llenarse. No fue por sus grandes dimensiones, sino porque el público local no sintió atracción, en contados casos, por este evento.

El claro ejemplo está en el partido Ecuador vs. Venezuela en el Lev’is Stadium de Santa Clara (California). El recinto tiene una capacidad para 68.500 personas, pero ese sábado 22 de junio sólo asistieron 29.864 espectadores.

¿Los motivos? Según varios medios de prensa, el costo de las entradas pasó factura, ya que algunas de las localidades más baratas costaban 100 dólares.

Desde luego se registraron estadios abarrotados también, como en el duelo Argentina vs. Canadá que llevó a 70.564 aficionados al estadio Mercedes-Benz de Atlanta, que cuenta con capacidad para 71.000.

Todo esto contrasta con el informe proporcionado por Conmebol días atrás, que asegura que en la fase de grupos se superó el millón de aficionados en los 24 cotejos, una cifra récord.

Sólo nueve de estos partidos voltearon taquilla, en otros hubo buena asistencia y en otros tantos la participación fue baja.

También surgió la comparación con la Eurocopa, pero la asistencia al evento de UEFA fue sostenido para el público: reducción numérica de aforo (menos entradas a la venta en relación con la capacidad real).

Intenso calor

Las altas temperaturas registradas este año en Estados Unidos marcaron cifras históricas. La Copa América no estuvo al margen de esta condición climática.

Usualmente la Copa América se disputa en el invierno de Sudamérica, pero al irse al hemisferio norte se desarrolla en pleno verano.

Como muestra basta un botón: Las Vegas llegó a tener una temperatura de 40 grados centígrados, bajando hasta 36.

Glendale (39°), Kansas City (34°), Orlando (32°) y Miami (31°) tuvieron altas temperaturas en promedio, generando así algunas críticas por los horarios de juego y las condiciones climáticas. Esto obligó a redoblar esfuerzos para evitar desmayos entre jugadores y árbitros, siendo que el juez de línea guatemalteco Humberto Panjoj sufrió una descompensación en el estadio de Kansas City, el pasado 25 de junio.

El protocolo médico para prevenir estos casos se activó y el estado de salud de Panjoj mejora cada día.

Estado de los campos de juego

Pese a que la designación de Estados Unidos para albergar la Copa América se hizo con anticipación, las modificaciones en algunos estadios, habitualmente utilizados para fútbol americano, llevaron a los organizadores a cambiar el césped.

En muchos de estos escenarios se cambió el pasto artificial por natural, pero el estado de muchos de estos recintos, dañados por el trajín, evidenció el poco tiempo con el que se hizo la modificación.

Las críticas no se dejaron esperar por parte de los futbolistas, aunque Conmebol emitió otra versión, contraria a la observaciones realizadas.

DATOS

El partido con más asistencia fue el de Argentina vs. Chile en el Metlife Stadium (East Rutherford): 81.106 personas.

Una de las temperaturas más altas de EEUU llegó a 40 grados en Las Vegas, Nevada.

El arbitraje fue bastante criticado y estuvo en el ojo de la tormenta de los aficionados de la Copa América.

Apunte

-El estadio con mayor aforo de la Copa América 2024 es el MetLife de East Rutherford, con capacidad para 82.500.

-El estadio con menor capacidad es el Children’s Mercy Park de Kansas City, con un aforo de18.467 personas.

-La comunidad latina es la que asistió más a los estadios de Estados Unidos.