Philippe Coutinho es presentado con el Vasco da Gama: "He vuelto por amor al club"

El centrocampista brasileño Philippe Coutinho fue presentado este jueves como nuevo jugador del Vasco da Gama, al que regresa catorce años después por "amor" al club y tras descartar ofertas económicas más atractivas, según reveló.

"He renunciado a muchas cosas, la verdad, no solo yo; el Vasco también hizo de todo para que pudiera estar aquí. El motivo principal (de mi vuelta) es el amor al club. Lo amo y estoy muy agradecido porque me formó para el mundo", dijo Coutinho en una rueda de prensa en la sede del Vasco, en Río de Janeiro.

El exjugador de Liverpool y Barcelona jugará durante el próximo año en el conjunto carioca, cedido por el Aston Villa, y lucirá el dorsal 11.

Afirmó que ha regresado al club que le formó para "sumar, ayudar" y "ser un ejemplo para los niños"Confesó que en las últimas semanas ha vivido días de "mucha ansiedad" mientras se cerraba su retorno al Vasco, algo que decidió después de hablar con su familia hace "unos cinco o seis meses".

La pasada temporada, Coutinho jugó en el Al-Duhail de Catar, también cedido por el Aston Villa, donde no terminó de reencontrarse con su mejor versión, exhibida en el Liverpool entre 2013 y 2018.

"Vuelvo con 32 años, siendo joven todavía, pero espero participar en muchas cosas buenas que creo que van a ocurrir dentro de este club", señaló en su comparecencia, acompañado por el presidente del Vasco, Pedro Paulo de Oliveira, y su familia.

Preguntado sobre si cree que el Vasco le ayudará a regresar a la selección, declaró que su principal objetivo es "entregar y dar el máximo" para conseguir los objetivos del club, al que le ve capacitado para luchar por títulos.

El Vasco sufrió el curso pasado para mantenerse en la primera división y este año ha empezado algo mejor y está en la zona media de la clasificación del Campeonato Brasileño.

No obstante, evitó hablar sobre su futuro más allá de mediados de 2025, cuando finalizará su cesión.

"Quiero pensar partido a partido. Cada partido será una final, una guerra. Tengo este año para dar lo máximo y devolver todo el cariño que me han dado los aficionados", prometió.

Coutinho salió del Vasco en 2010 y su primer destino en Europa fue el Inter de Milán. Luego jugó en el Espanyol, en la Liga española, y finalmente fue a parar al Liverpool.

Su buen rendimiento llamó la atención del Barcelona, que pagó una cifra astronómica para tapar el agujero que dejó la marcha de Neymar al París Saint-Germain.

No encontró su sitio en la plantilla azulgrana y se tuvo que ir cedido al Bayern Múnich para posteriormente recalar en el Aston Villa inglés en un intento por relanzar su carrera.