Liga Europa arranca con nueve duelos

Después de que la pasada semana se iniciara la Liga de Campeones, hoy y mañana será el turno de la Liga Europa, que presentará un nuevo formato, al igual que su hermano mayor.

En la Europa League se tendrán encuentros de equipos históricos, que muchas veces disputaron la Champions.

La primera jornada de la Liga Europa comenzará con los partidos entre AZ Alkmaar vs. Elfsborg y BodoGlimt vs. Porto, ambos desde las 12:45 HB.

Los duelos continuarán desde las 15:00 HB con los partidos entre Dínamo Kiev vs. Lazio, Midtjylland vs. Hoffenheim, Galatasaray vs. PAOK Atenas, Ludogorets vs. Slavia Praga, Manchester United vs. Twente, Niza vs. Real Sociedad y Anderlecht vs. Ferencvaros.

Mañana será el turno de Fenerbahce vs. Union Saint Gilloise, Malmo vs. Rangers, Ajax vs. Besiktas, Eintracht Frankfurt vs.Viktoria Pilsen, Steaua Bucarest vs. Rigas FS, Lyon vs. Olympiakos, Roma vs. Athletic Bilbao, Braga vs. Maccabi Tel Aviv y Tottenham vs. Qarabag.

En el nuevo formato, en principio se tiene a 36 clubes. Cada uno de ellos jugará ocho partidos, cuatro de visita y cuatro de local, dos más de los que se disputaban en ediciones anteriores.

Después de los ocho cotejos se armará una tabla de posiciones con todos los equipos de esta fase.

Los ocho primeros avanzarán de manera directa a los octavos de final, mientras que los otros ocho saldrán de la ronda de playoffs, a doble partido, entre los equipos desde la casilla 9 a la 24.

En este nuevo formato en los octavos ya no llegarán los eliminados de la Champions.