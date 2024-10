Bolivia sube su apuesta: buscará sorprender a la gigante Argentina

La renovada selección nacional dirigida por Óscar Villegas tendrá uno de sus duelos más complicados del año cuando hoy (20:00 HB) visite a Argentina, en el partido por la fecha 10 de las eliminatorias al Mundial 2026, que se jugará en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Bolivia mostró una gran levantada en las últimas jornadas clasificatorias, con tres victorias al hilo (Venezuela 4-0, Chile 1-2 y Colombia 1-0) y aunque es consciente de que la Albiceleste, la última campeona Mundial y de América, además de líder de las eliminatorias, será un hueso duro de roer, no deja de soñar que podrá sumar en el Monumental.

“Es un sueño representar a Bolivia ante un rival que tiene historia como Argentina. Será un juego duro. Esperamos darle una alegría a la gente y llevarnos puntos. Una unidad sería espectacular, pero ¿por qué no soñar con una victoria?”, afirmó el volante de la Verde Robson Matheus.

Tal como sucedió ante Colombia, Bolivia hoy enfrentará su historia y sus estadísticas malas, ya que Argentina es un rival al que nunca le ganó en condición de visitante desde 1957.

En 11 partidos, cayó 10 veces y empató una sola vez, cuando el 11 de noviembre de 2011 igualó 1-1. En ese encuentro la Verde abrió el marcador con el gol de Marcelo Martins (11’ ST) e igualó Ezequiel Lavezzi (15’ ST) para la Albiceleste.

Villegas aún se niega a hablar de la ilusión de clasificar al Mundial, en su lugar, junto a sus dirigidos se concentra en el siguiente rival. Con esta visión, la Verde sumó los últimos nueve puntos que estaban en disputa y con ellos ahora tiene 12 unidades, que le permitió escalar a la sexta casilla de la tabla de posiciones.

“Vamos a jugar bien, intentar hacer las cosas como las estamos haciendo, con buen fútbol y a partir de ello buscar un buen resultado”, dijo Villegas.

Para este encuentro, Villegas tiene las bajas de Héctor Cuéllar por expulsión y Jeyson Chura por lesión.

En contrapartida, el estratega ya podrá contar con Roberto Carlos Fernández, quien no jugó ante Colombia, porque estaba suspendido por amarillas.

Fernández será el reemplazante de Chura; mientras que, para ocupar el espacio que dejó Cuéllar, es casi un hecho que el elegido será Gabriel Villamil.

Lionel Scaloni, director técnico de Argentina, aseguró que su equipo no se confiará ante Bolivia.

“Tenemos el máximo respeto hacia Bolivia, vienen bien, juegan bien. No nos podemos confiar bajo ningún concepto. No me preocupa no ganar por dos partidos. Es normal que todos quieran ganarnos”, valoró Scaloni

Las principales novedades que prepara Scaloni son la inclusión del defensor Cristian Romero y del volante Alexis Mac Allister.

Romero no jugó ante Venezuela por acumulación de tarjetas amarillas; mientras que Mac Allister superó las molestias físicas que sufría.

Entre tanto, Gerónimo Rulli se ganó el derecho de reemplazar a Emiliano “Dibu” Martínez, el dueño de la portería de Argentina, pero que aún debe cumplir un partido más de sanción.

Bolivia buscará mantenerse en la zona de clasificación

Tras las últimas tres victorias al hilo, Bolivia logró escalar a la sexta casilla de la tabla de posiciones de las eliminatorias y meterse en zona de clasificación, su reto ahora es mantenerse en esas lides.

Si bien todos los bolivianos sueñan con una victoria ante Argentina, son más las posibilidades de que la Verde empate o caiga ante la Albiceleste.

Un triunfo sobre la última campeona mundial es el único resultado que le podría garantizar mantenerse en zona de clasificación.

Un empate podría servirle, pero debe esperar a que el duelo Paraguay-Venezuela, que se disputará desde las 19:00 HB, también termine en una igualdad.

En el peor resultado para Bolivia, una derrota ante Argentina y que en el duelo entre Paraguay y Venezuela exista un vencedor, la Verde máximo bajará a la casilla del repechaje.