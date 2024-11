Real Madrid busca nuevas sensaciones ante AC Milan

Real Madrid, campeón defensor de la Liga de Campeones, apunta a dejar atrás su derrota en el derbi español ante Barcelona y se enfoca en el duelo de esta tarde (16:00 HB) ante AC Milan, por la fecha 4 de la fase liga .



El Merengue busca ratificar su buena campaña en el Santiago Bernabeu.



Otros partidos: Slovan Bratislava vs. Dínamo Zagreb, PSV vs. Girona (12:45 HB); Dortmund vs. Sturm Graz, Celtic vs. RB Leipzig, Lille vs. Juventus, Liverpool vs. Bayer Leverkusen, Sporting de Lisoba vs. Manchester City y Bologna vs. Mónaco (16:00 HB).