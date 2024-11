Martínez: Cristiano se ha vuelto "muy, muy, muy cercano" en últimos años con los jóvenes

El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez (Balaguer, 1973), considera que el caso de Cristiano Ronaldo, que en febrero cumplirá 40 años, es ejemplar por el nivel de compromiso que mantiene, al tiempo que ha visto cómo se ha hecho "muy, muy, muy cercano" a los jugadores jóvenes en los últimos años.

En una entrevista con EFE en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, en las afueras de Lisboa, Martínez habló del ídolo luso, del estado actual del equipo y de las perspectivas ante la Liga de Naciones.

Pregunta: Actualmente está en marcha la Liga de Naciones, Portugal lleva cuatro victorias y dos empates. El próximo partido es ante Dinamarca. ¿Con qué mentalidad están?

R: Lo primero es decir que es una competición que me encanta. Llevo ya muchos años a nivel de selecciones y había problemas para poder preparar partidos amistosos, porque necesitan los jugadores, hay que preparar las competiciones grandes.

Yo creo que la Liga de Naciones ha sido un gran acierto y ahora, más aún, es la cuarta edición. Ahora tenemos los cuartos de final, no estamos hablando solo de una Final Four. Creo que es una competición que nos da muchísimo material para nosotros. Estamos encantados porque cumplimos el objetivo de clasificarnos, de quedar primeros de grupo si podíamos. En ese proceso hemos utilizado 30 jugadores. En la selección es muy difícil poder crear un periodo que sea de crecimiento, pero hay que ganar. Hemos podido tener una continuidad en los resultados y también utilizar un gran número de jugadores, que nos va a ayudar muchísimo a las experiencias que tuvimos en el Europeo para conseguir que el 25 sea un año donde nos prepare perfectamente para el Mundial, que es siempre aquel objetivo que está a media distancia.

P: Cristiano va a cumplir en febrero 40 años y sigue dando resultados. ¿Cómo lo hace? ¿Como mantiene el compromiso?

R: Creo que es un caso ejemplar, no existe comúnmente, yo creo que es un aspecto del ser humano que cuanto más ganas, cuanto más haces, más pierdes la intensidad o la intención de que el próximo día estés al mismo nivel, sino mejor, y yo creo que es normal, yo he trabajado con muchos jugadores que cuando llegan a ciertos puntos hay como una satisfacción que es un poquito inconsciente que evita que tengas el mejor nivel para mañana.

Yo creo que Cristiano rompe con eso y no es un secreto que también otro jugador como Pepe, a los 40 años, a los 41 años, son individuos que lo que hicieron ayer o lo que han pasado no cuenta para nada, les ayuda porque tienen un poder de decisión mejor, pero el día a día es una oportunidad para ser mejores y eso yo creo que en parte es innato. Yo creo que no se puede trabajar y después es el compromiso, Cristiano tiene un compromiso en la profesión del fútbol, es un compromiso con lo que él se siente realizado, que es ganar, que es ser el mejor y ahora yo creo que ha llegado un momento en que es consciente de lo que él transmite y eso es muy importante para nosotros en nuestro vestuario: tener un jugador de 19 años que probablemente nació cuando Cristiano jugó el primer partido por la selección, porque esta es la realidad, un jugador que ha jugado 217 partidos por la selección tiene ese contacto con otros jugadores y que él tenga aún esa intensidad, esa frescura, esa juventud en todos los entrenamientos.

Creo que es eso lo que aporta, después, claro, Cristiano es un icono mundial y siempre la forma de cuando Cristiano no marca goles es porque ya es mayor, cuando realmente no es así, Cristiano puede marcar goles porque ha tenido un buen día o no marca goles porque ha tenido un mal día o al contrario ha hecho un gran trabajo.

P: ¿Qué aporta Cristiano a los jugadores más jóvenes, qué valores les transmite?

R: Creo que se ha esforzado mucho en los dos últimos años en ser muy, muy, muy cercano y eso es de admirar, porque no es fácil, son generaciones diferentes y lo que ayuda mucho es que él da un sentimiento de que se puede conseguir. Si un joven jugador quiere venir a la selección y tener éxito como jugador portugués puede porque lo ha hecho, entonces es un ejemplo que llega mucho, que la verdad que es muy, muy fuerte para los jugadores que le han visto en la televisión, pero es destacar un poco esa cercanía que él ahora está disfrutando como responsabilidad de capitán y de jugador de experiencia.

P: ¿Tendría Cristiano cabida en la selección sin ser titular? ¿Cómo condiciona su titularidad a la manera de jugar Portugal?

R: Los jugadores en la selección tienen que estar por mérito, entonces Cristiano como todos los otros jugadores, todos son importantes y un poquito estamos hablando de los detalles, de poder ganar un gran torneo, todos sabemos, Portugal gana la Eurocopa 2016 y Éder marca el gol de la victoria, el gol histórico, un jugador que no había estado de titular. Una cosa es ser titular, yo creo que hoy en día ser titular no tiene la connotación que tenía hace 15 años, ahora los equipos tienen 5 sustituciones, hay un equipo que empieza el juego, hay otro equipo que termina el juego, luego hay muchos partidos en la temporada y en la pretemporada, entonces hay que ser importante. Para ser importante hay que tener el nivel para hacer la diferencia en el campo y es ahí donde está el aspecto de análisis y de competitividad entre los jugadores, y Cristiano está en ese ambiente, entonces el pasado no ayuda en las decisiones de mañana.