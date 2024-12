Suben a 130 los cargos contra Manchester City

El club inglés Manchester City sumó este martes 15 cargos más en su contra, totalizando 130 por denuncias de supuestas irregularidades financieras cometidas en los últimos años.

De acuerdo a la prensa británica, estos cargos nuevos no significan adición de otras denuncias, sino que en realidad se hizo una revisión y enmienda del total que ahora ascienden a 130.

Manchester City es acusado de no emitir informes financieros precisos entre las temporadas 2009 y 2018, no brindar detalles sobre pagos a jugadores y entrenadores en este lapso, incumplimiento de las reglas financieras de la UEFA entre 2013 y 2018, acatar el fair play financiero establecido por la Premier League (2015-2018) y no cooperar con la entidad con las investigaciones iniciadas en 2018.