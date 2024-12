Conmebol define horarios de las fases inicial: conoza el calendario de los clubes bolivianos

Los ocho cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana para Bolivia ya conocen a los equipos que harán la representación internacional, siendo así que también cinco escenarios deportivos deben estar... Ver más Los escenarios internacionales 2025: conozca los estadios que recibirán los torneos Conmebol

Real Madrid acabó ayer con el sueño de Pachuca y se alzó con el título de la Copa Intercontinental Ver más Real Madrid se queda con la Copa Intercontinental a costa de Pachuca

El futbolista brasileño Vinicius Júnior (Real Madrid) se alzó ayer con el premio The Best 2024 de FIFA, en acto desarrollado en Doha, Catar Ver más Vinicius Jr se toma la revancha y se queda con el premio The Best