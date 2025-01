Real Madrid se acerca al objetivo y sueña tras vencer a Red Bull Salzburgo (5-1)

Real Madrid no tuvo piedad ayer de UD Las Palmas, tras golearlo por 4-1 en el estadio Santiago Bernabeu, por la fecha 20 de La Liga, certamen que ahora lidera en solitario con 46 puntos. Ver más Real Madrid aplasta a UD Las Palmas y asume el liderato

Nottingham Forest superó ayer 3-2 a Southampton, por la fecha 22 de la Liga Premier de Inglaterra y llegó al tercer lugar con 44 unidades, a seis del líder Liverpool . Ver más Nottingham Forest sigue al acecho y llega al tercer lugar

La séptima y penúltima fecha de la fase liga de la Champions 2024-2025 de UEFA tendrá a ocho clubes que están a un paso de la gloria de acceder a octavos, 16 que buscan meterse en esa zona y evadir... Ver más Penúltima fecha de la Liga de Campeones 2024-2025: entre la gloria y las prisas