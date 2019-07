El TJD analizará las sanciones para los equipos cruceños

¿Qué pasa ahora? Las interpretaciones del reglamento son varias; sin embargo, de acuerdo al procedimiento que se sigue en estos casos, se señaló que los árbitros no pueden declarar walkover y que el informe presentado pasará a las instancias correspondientes, en este caso el Tribunal de Justicia Deportiva (TJD), para que éstas analicen cómo se hará cumplir la normativa nacional.

Sucedió lo que se había anunciado. Los tres clubes cruceños —Guabirá, Sport Boys y Destroyers—, que tenían sus partidos programados para ayer, no se presentaron. Los árbitros y el club Aurora, que esperaba la visita del Azucarero, se presentaron en el estadio de Aiquile y el partido fue “suspendido” por el árbitro Orlando Quintana.

La pregunta surgió y se cuestionó el motivo por el que se usó el término de “suspensión” en vez de afirmar que el partido se daba por perdido (walkover) para Guabirá y que los tres puntos le correspondían a Aurora.

Juan Carlos Lugones, presidente de la Comisión de Desarrollo de Arbitraje de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y exárbitro nacional, detalló que en la pretemporada que se realizó antes de iniciar el torneo Clausura se abordó el tema y se explicó el procedimiento a seguir.

“Hemos leído el reglamento para que nuestros árbitros no tengan problemas. El árbitro no da walkover a nadie, nunca en la historia, ni en la FIFA ni en ningún lugar dice que el árbitro decreta walkover, porque, ante la ausencia de un equipo, lo único que hace es informar. No es necesario que entre a media cancha, haga sonar el silbato y señale como walkover, no es necesario que haga eso. Si no está el equipo, el árbitro ha tenido que inspeccionar el partido, lo único que hace es informar y decir que uno de los planteles no estuvo presente a la hora del encuentro, luego de la espera prudencial y, por ende, el cotejo se suspende. Quien decreta si es walkover o no es la autoridad”, explicó.

Por lo que se conoce, la instancia que recibe los informes junto a las planillas de los partidos es la FBF, y posteriormente pasa al Tribunal.

“Lo que normalmente sucede en todas las fechas: se envía la información a la Federación y ésta envía al tribunal”, señaló un jurista que pidió mantener su nombre en reserva.

Todo se remite al reglamento del campeonato y al Código Disciplinario de la FBF —vigente aún con la anterior normativa estatutaria—, donde se estipula que la inconcurrencia a un partido oficial será sancionada con la desafiliación.

En este sentido, es claro el informe del árbitro Orlando Quintana, en el que se dio a conocer que “el encuentro programado entre los clubes Aurora vs. Guabirá en Cochabamba (Aiquile) para las 15:00 en el estadio Municipal Bicentenario fue suspendido por la ausencia del club Guabirá, después de la espera reglamentaria de 10 minutos según el artículo 44 del reglamento de campeonato”.

El resumen del partido, que se adjunta en la planilla que se registra a partir del sistema Comet, señala uno de los artículos que es claro con la posible sanción que podría recibir Guabirá.

“El horario de los partidos será señalado en la convocatoria oficial de cada temporada deportiva, el mismo que deberá cumplirse estrictamente. Si pasados 10 minutos de la hora señalada para el inicio del partido, uno o los dos clubes no estuvieran reglamentariamente en el terreno de juego, el árbitro informará al Comisario de la División Profesional y registrará en la planilla y se perderá la condición de club afiliado a la División Profesional de la FBF”, señala el artículo 44 del reglamento de campeonato 2019 y que fue aprobado el 8 y 9 de enero de este año, en la reunión de Consejo Superior que se realizó en Cochabamba.

La normativa de la División Profesional y con la que se rige el desarrollo de ambos torneos —Apertura y Clausura— señala la desafiliación. Además, a esto se suma que el Código Disciplinario detalla en su artículo 40 que la inconcurrencia a un partido oficial “será sancionado con la pérdida de categoría”.

Los clubes cruceños mantuvieron su posición de no presentarse a la segunda fecha del torneo Clausura debido a las incógnitas que se generaron por la inclusión de una conminatoria de la FIFA en lo que respecta a la transferencia de jugadores.

Sin embargo, pese al reclamo de los clubes, la FIFA y la Conmebol enviaron dos notas en las que señalan que se procedió a cabalidad para incluir la nueva determinación de que un futbolista puede ser habilitados en hasta tres clubes en una misma temporada.

Los seis clubes del oriente señalaron que no existen reglas claras en el Clausura y que debía suspenderse la segunda fecha. Pidieron una reunión de emergencia y la misma fue convocada para mañana a las 10:00, en la ciudad de Cochabamba.

Un momento difícil es el que le toca vivir al fútbol nacional, tomando en cuenta que desde la semana pasada se habla de que las reglas no están claras, además se denunció un intento de amaño de partido en el duelo entre Always Ready y Sport Boys. Los pasajes que le toca atravesar a la dirigencia del fútbol boliviano son complicados, pues se muestra una ruptura difícil de resolver.

Ayer, el partido entre Sport Boys y Destroyers también tuvo que ser suspendido por el árbitro Juan Nelio García, quien junto a su terna arbitral no pudo ingresar al estadio Samuel Vaca debido a que el local no hizo las gestiones para organizar el encuentro programado.

Para esta jornada se tienen previstos los duelos entre Nacional Potosí y Blooming, además de Oriente Petrolero-Real Potosí. Los dos cruceños ratificaron que no se presentarán y seguirán con la medida conjunta que adoptaron el viernes pasado.

Se conoce que ambos elencos potosinos esperan jugar los partidos que fueron programados para hoy.

32_33_dep_2_apg.jpg El juez Orlando Quintana (der.) junto a sus colaboradores, ayer. APG

DE PRIMERA MANO

Aurora anuncia que pedirán los puntos

“No se nos pasaba por la mente que el equipo rival no se presente. Aurora se presentó en la hora y lugar programado, no le está haciendo daño a nadie. Así como cumple con sus deberes, va a exigir que se cumpla con sus derechos. Aurora ha venido por los puntos y se está llevando los puntos”, señaló uno de sus representantes.

El club valluno señaló con anticipación que tenía previsto gastar más de 7 mil dólares en la logística, la cual incluye transporte, alojamiento y alimentación por dos días.

APUNTE

Reglamento General de Campeonato 2019

Artículo 48.

El equipo que no se presente o estando presente se niegue a jugar el partido sin causa justificada será marginado del Campeonato y perderá automáticamente su afiliación a la División Profesional.

Si por cualquier razón algún club abandonara el torneo, éste descenderá automáticamente y no podrá regresar al seno de la División Profesional durante cinco años.

SEPA MÁS

Código Disciplinario de la FBF

Art. 40 (inconcurrencia a partido oficial).- El equipo de fútbol profesional que sin causa de fuerza mayor justificada no se presentare a disputar un encuentro oficialmente programado será sancionado con la pérdida de su categoría. Los puntos que hubiese obtenido serán anulados y los obtenidos por sus contendientes serán descontados, de igual forma los goles convertidos.

Igual sanción se aplicará al equipo que abandonare el campeonato. Para los efectos del puntaje y goles convertidos, se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo.

El sexto walkover en el fútbol boliviano

Santa Cruz

El Deber

Se dio el sexto walkover de la historia del fútbol boliviano. Ayer, el árbitro Orlando Quintana informó a Aurora que el duelo “no se juega por ausencia de Guabirá”, que es lo mismo que walkover, sólo que hoy no se usa ese término inglés. Según el estadista paceño Víctor Quispe, los anteriores cinco se dieron en la Liga.

El último antecedente se remonta hace 17 años (25 de noviembre de 2002), cuando Blooming viajó a La Paz con un equipo juvenil. Mariscal Braun observó la inclusión de jugadores sin tarjeta. El árbitro determinó walkover a favor del albinegro.

Otro caso se dio el 17 de agosto de 1986, cuando Aurora no llegó a Tarija para enfrentar a Ciclón. El partido fue concluido con triunfo para los albicelestes.

El 14 de octubre de 1984, Petrolero de Cochabamba no se presentó al estadio Hernando Siles y The Strongest ganó por walkover. Mientras que en 1980 (6 de julio), San José no arribó a la capital cruceña y Real Santa Cruz se quedó con los puntos.