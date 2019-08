Chapu Cardozo FC inicia la cosecha de galardones

“Mi principal objetivo es formar talentos, que puedan jugar a corto plazo en los equipos profesionales”, dijo el exjugador de varios planteles del fútbol boliviano y actual entrenador de divisiones inferiores, Jaime “Chapu” Cardozo Tahua, quién lidera la escuela de fútbol Chapu Cardozo Fútbol Club, cuyo primer éxito en el contexto internacional fue en el Miami Cup, en Estados Unidos, en julio pasado.

—¿Cuál fue la campaña de su equipo en la Copa Miami?

—El plantel que fundé este año, Chapu Cardozo Fútbol Club, incursionó por primera vez el pasado mes de julio en el Miami Cup, que se juega anualmente en Estados Unidos y en el que participan selecciones o planteles de diferentes países de Sudamérica y Centroamérica, y es bastante competitivo.

Llevé cinco equipos de varias categorías con un total de 55 jugadores de 10 a 18 años y realizamos una buena campaña, ya que en la sub-18 logramos el título y en la sub-14, el subcampeonato; tercer puesto en la sub-16, y fuimos cuartos en la sub-12 y sub-10. Tenía sólo 55 jugadores, que eran lo justo para armar los cinco equipos, entonces tuve que utilizar jugadores de otras categorías, cuando tenía que hacer cambios.

Creo que la experiencia que adquirí el año pasado dirigiendo al club Real Cochabamba en esta Copa, cuando logramos el subcampeonato en la categoría sub-16, me ayudó mucho en esta primera incursión de mi equipo en un torneo internacional.

Lo que me faltó antes fue tener una preparación y una educación de una escuela de fútbol, pero eso lo suplí al máximo con mi experiencia de haber sido jugador profesional durante 17 años.

—¿Cuándo comenzó su aspiración de ser entrenador?

—Después de que dejé el fútbol, a mis 33 años, fui a una escuela de entrenadores de la que egresé en 2016.

Primero dirigí el club Real Cochabamba, después a Arauco Prado, Cala Cala y Don Bosco en la categoría B. Después decidí entrenar a equipos de divisiones menores.

—¿Cuáles son sus objetivos?

—El deporte y el fútbol no perdonan errores de formación, tenemos que iniciar procesos y seguir con cada categoría de cuatro a siete años, recreativo; a partir de los ocho a 11, formativo, y desde los 13 años, competitiva. Además, debemos buscar oportunidades dentro del país o en el exterior para vencer el miedo escénico, cuando enfrentas a un equipo argentino o brasileño, ése es el objetivo al crear este proyecto de Chapu Fútbol Club y formar parte de la asociación con escuelas y clubes, seguir viajando y mostrar el talento que tienen nuestros chicos.

—¿Qué planes futuros tiene?

—Hemos recibido una invitación de España para que mis equipos jueguen en la Copa Madrid en febrero del próximo año, y para ello ya hemos empezado con los entrenamientos en la cancha Quechisla, ubicada en la calle Tunupa, tras del Hipódromo, pero estoy buscando otro escenario.

Hace poco inscribí a mi equipo en la asociación departamental de fútbol, para que a partir del próximo año participe en los campeonatos oficiales. Todavía no he decidido si será en las cinco categorías, desde la sub-10 hasta la sub-18, ya que ello depende del número de jugadores. Actualmente tengo setenta deportistas que entrenan en mi escuela.

CARRERA FUTBOLÍSTICA

Jaime Cardozo comenzó a practicar fútbol desde sus 13 años y jugó en muchos planteles profesionales, además en varios torneos internacionales e integró dos veces la selección nacional.

—¿Cómo empieza su carrera futbolística?

— Comencé a practicar fútbol a mis 13 años en mi equipo de barrio, en Trinidad, y me apasioné por este deporte, mirando los partidos en televisión. Después jugué en mi colegio y posteriormente ingresé en la escuela de fútbol Sociedad Beniana. Por mi buen rendimiento, me convocaron a formar parte de las selecciones benianas en diferentes categorías y empecé a tomar más en serio el fútbol. Cuando concluí mis estudios en colegio, a mis 17 años, jugué la Copa Simón Bolívar, integrando el club Atlético Pompeya del Beni; no pudimos ascender al haber ocupado el segundo puesto y jugamos el indirecto.

Después me fui a estudiar a Sucre, pero nunca abandoné el fútbol y me probé en el club Stormers, pero sorpresivamente, al verme jugar un partido amistoso, el profesor Jorge Escalier, de las divisiones menores del club Independiente Petrolero, me invitó a integrar su equipo. Al poco tiempo, formé parte por seis meses del club el año 1999, y en septiembre de ese año debuté frente a The Strongest de La Paz, y jugué unos minutos en la Copa Conmebol frente a Talleres de Córdoba, Argentina, así inicié mi carrera de futbolista profesional.

En la temporada 2002, pasé a formar parte del club paceño Mariscal Braun, donde me conocieron a nivel nacional. Fue un año muy importante para mí, ya que en 2003 pasé al club Iberoamericana; luego, desde 2004 hasta 2008, integré el club The Strongest, donde maduré futbolísticamente, conociendo muchos jugadores de experiencia y tuve la oportunidad de viajar a muchos países, jugando la Copa Libertadores y la Sudamericana. Terminé mi ciclo de cinco años en el Tigre, sin muchos logros, en 2008.

En la temporada 2009, vestí la casaca de Aurora y jugué la Copa Libertadores por primera vez y al año siguiente, la Sudamericana.

En 2011, pasé a Wilstermann, cuando dirigía Mauricio Soria, y logramos el título de la Copa Cine Center. Luego de una operación de meniscos, en 2014, volví a jugar en Nacional Potosí, y nos clasificamos para la Copa Sudamericana.

En 2015, jugué en Aurora y en 2016, en Arauco Prado en el torneo nacional B. Luego dejé el fútbol.

—¿En qué puesto jugaba?

—Era mediocampista y me gustaba llegar al área rival para convertir goles.

—¿Cuántos tantos ha convertido?

—He logrado 34 tantos durante los 16 años que jugué en los diferentes equipos.

—¿Sus hijos juegan?

—Tengo dos hijos. El mayor, Jaime Manuel, de 16, y Jonas Mateo, de 10 años, que aspiran a seguir mis pasos y actualmente juegan en el equipo que dirijo.

FICHA PERSONAL

Jaime Cardozo Tahua

Fecha de nacimiento: 14 de marzo de 1982

Lugar: Trinidad, Beni

Padres: José y Carolina

Esposa: Jaqueline Arandia

Hijos: Jaime Manuel y Jonas Mateo

Deportes: Fútbol

“El fútbol me ayudó mucho” “El fútbol me dio mucha disciplina, orden y propósitos de vida. Me dio todo lo material a nivel de persona, humildad. El fútbol ha sido muy importante en mi vida, no me imagino haber hecho otra cosa si no hubiese sido futbolista. El fútbol me quitó tiempo con mi familia.

Cuando uno es niño siempre quiere ser campeón y nosotros como entrenadores tenemos que hacerlos fuertes a los niños y jóvenes.

La verdad es que nunca voy a perder la relación con el fútbol, así es que me siento contento trabajando con los chicos”, sostuvo el exfutbolista nacional.