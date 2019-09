“La selección empieza de cero y buscará ser protagonista”

El asistente técnico de la selección nacional Luis Osvaldo García señaló ayer que para construir una selección ganadora se debe “empezar desde cero”.

Además, el objetivo del técnico César Farías es que el seleccionado boliviano sea protagonista en las competencias internacionales.

La Verde cumplió con su cuarta jornada de trabajo y, de acuerdo a García, ya realizó 10 sesiones de entrenamiento, aspecto que destacó porque se trata de la preparación para una fecha FIFA.

“No nos fijamos en lo que fue el proceso anterior; nosotros comenzamos una nueva etapa y les mostramos a los jugadores lo que queremos de acá en adelante. Estamos trabajando mucho en eso y por eso no hablamos de lo anterior, eso ya está, pero esto es una nueva etapa y para construir una selección ganadora debemos empezar desde cero. Si empezamos a pensar en qué errores y que no, no va. Tenemos que trabajar en nuestra idea, en la idea de César (Farías), que es la de ser protagonistas y tomarse todos los partidos como si fueran oficiales en cualquier cancha”, aseguró.

Sobre el trabajo que realizan en Cochabamba, García señaló que cada día envían a Farías un informe pormenorizado de las prácticas que se cumplen.

El asistente técnico aseguró que los jugadores están trabajando al 100 por ciento y eso se demuestra en las tres sesiones diarias que cumplen.

“César tiene un informe diario con un video donde se le muestra todos los entrenamientos y las sesiones de trabajo. La realidad es que el equipo está muy bien porque se está brindando al máximo, se despierta muy temprano, se trabaja al 100 desde las siete de la mañana hasta las 18:30”, aseguró.

García destacó que los futbolistas mostraron toda la predisposición desde el inicio de la concentración. El asistente aseguró que en la charla previa que dio el técnico Farías ayudó a que exista un gran desempeño en los entrenamientos.

El responsable de la selección absoluta señaló que además de las tres sesiones de trabajo, se cumple con una sesión de video y una psicológica.

“A eso se le suma una de animaciones de trabajo, de lo que vamos a hacer en el campo para que ellos lo puedan ver, lo ejecuten en cancha”, aseguró.

La labor

García aseguró que las sesiones matinales en el gimnasio se enfocan en la prevención de lesiones, por lo que se intenta cumplir un trabajo de fortalecimiento físico.

“En el estadio trabajamos con espacios más reales, trabajamos en principios defensivos, muchas transiciones rápidas. Queremos un equipo que defienda bien y que ataque rápido. Queremos un plantel protagonista, por eso César les mete en la cabeza que estamos construyendo, sin duda, una selección ganadora”, explicó.

En la sesión de ayer, el trabajo se concentró nuevamente en el orden. Si bien en la segunda jornada se armaron cuadrantes para mantener el orden y hallar los espacios para una salida rápida, ayer el trabajo no fue delimitado por zonas pero se pidió mantener el orden preciso en las líneas.

Si bien no se cumplió con ninguna sesión de fútbol, los equipos base aún se mantienen, aunque todo indica que con la llegada de Alejandro Chumacero la idea del equipo inicial podría ser modificada.

“Alejandro llegó esta mañana (por ayer), pero preferimos darle descanso porque tuvo un viaje muy largo. Viajó toda la noche, llegó a las 2:00 a La Paz y esperó que el vuelo salga a las 5:00, entonces preferimos darle descanso”, aseguró.

El volante del Puebla de México se sumó al segundo entrenamiento que se realizó en el complejo de Aurora y cumplió una sesión ligera alrededor del campo de juego.

Mientras tanto, se vio que Gilbert Álvarez no participó de la práctica por una molestia, al igual que Gabriel Valverde; sin embargo, ambos viajarán a Cuenca, Ecuador.

“QUEREMOS REVERTIR LA SITUACIÓN”

El defensor de la selección nacional Diego Bejarano señaló ayer que se trabaja en busca de revertir el historial negativo que se tiene en los partidos que juegan como visitantes.

“Sabemos que un problema que tenemos es que no ganamos de visitante; queremos revertir eso. Está bien que nos exijan, nosotros también lo hacemos al máximo para dar el mayor esfuerzo de cada uno y cumplir los objetivos que tenemos”, señaló el futbolista.

La selección se alista para el partido amistoso ante Ecuador, el próximo martes, en la ciudad de Cuenca. La Verde intentará llegar con su mejor plantel al duelo que representa un nuevo inicio en la era de César Farías al frente del combinado nacional.

LA SUB-23 CAE POR GOLEADA ANTE ARGENTINA

REDACCIÓN CENTRAL

La selección sub-23 cayó ayer por goleada (5-0) ante el combinado nacional de Argentina, en el estadio Florencio Sola de Banfield.

La Verde no pudo mantener el orden que había tenido en los primeros 20 minutos y terminó cediendo el control del cotejo. El sistema defensivo se encargó de cerrar los espacios y llevar a los albicelestes a la ansiedad porque no había espacios por donde circular.

En el primer duelo de la era de César Farías, el equipo nacional cometió errores que le costaron caro, pero —según el técnico— ahora retorna a casa pensando en corregirlos y encarar lo que resta de su preparación para el Preolímpico con la misma ilusión que al inicio del trabajo en esa categoría.

Los goles del local fueron anotados por Julián Álvarez (31’PT), Fernando Valenzuela (2’ST) y Ezequiel Ponce (23’ST, 28’ST y 45’ST).

Los argentinos continuarán con su preparación, ya que el domingo reciben a la selección de Colombia en el estadio de Argentinos Juniors.

Mientras, los jugadores y Farías regresan a Cochabamba para sumarse a los entrenamientos de la selección absoluta, que juega el 10 de septiembre ante Ecuador, en Cuenca.