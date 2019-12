Sport Boys es marginado de la División Profesional

El Tribunal de Justicia Deportiva (TJD) decidió marginar a Sport Boys de la División Profesional.

"Declarar que el club Sport Boys queda marginado del campeonato Clausura 2019, con todos los efectos legales consiguientes de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 del Reglamento General del Campeonato 2019, aprobado por los delegados de todos los clubes de la División Profesional de la Federación Boliviana de Fútbol", dice el comunicado del TJD, según publicó Página Siete.

En cuanto a las sanciones que tendrá el plantel warneño, el artículo 48 señala que el "equipo que no se presente o estando presente se niegue a jugar el partido sin causa justificada será marginado del campeonato y perderá automáticamente su afiliación a la División Profesional".

El partido entre Real Potosí y Sport Boys debió disputarse el sábado en la Villa Imperial y que no se llevó adelante, porque el equipo de Warnes no se presentó. En ese sentido, pidió que se reprograme el cotejo, pero Real Potosí no aceptó.