Vinto Palmaflor espera visto bueno de protocolos y delinea el regreso

Municipal Vinto Palmaflor fue uno de los primeros equipos de la División Profesional en presentar sus protocolos de bioseguridad a las instancias respectivas. No obstante, es a la fecha junto a San José, Nacional Potosí, Always Ready y Real Potosí uno de los elencos que aún no tiene la aprobación.

No obstante, por el paso del tiempo, en Las Fieras de Palmaflor se busca ganar “tiempo al tiempo” y todo el operativo de regreso a las canchas se delinea. Sólo falta la respectiva autorización para la cancha 6 del estadio Félix Capriles y así ejecutar el plan.

“El club Municipal Vinto Palmaflor está a la espera de la aprobación del protocolo de la cancha 6. En caso de no aprobarse, el plan B es el complejo de Villa Esperanza. Además, se empezará a hablar con los jugadores extranjeros sobre que tomen precaución para su regreso”, comentó ayer Carlos Durán, delegado del elenco quillacolleño.

Mientras ese proceso de aprobación de los protocolos de la cancha 6 siga su curso, la dirigencia se reunió para tomar las determinaciones que agilicen el regreso a las canchas y reanudar entrenamientos, luego de más de cinco meses de su última práctica (17 de marzo).

La respuesta debe llegar del Estado, siendo que los ministerios de Salud y Educación son los facultados en emitir un comunicado biministerial para dar luz verde a los protocolos.

Antes, la Sociedad Boliviana de Medicina Deportiva (Sobomed) debe ser el ente que revise y apruebe los mencionados protocolos.

“Estamos a la espera de una respuesta (sobre los protocolos), pero sino veremos un plan ‘B’. La fecha de reinicio está aún en análisis hasta la siguiente semana”, acotó Durán.

Bajo esa situación, ahora en Municipal Vinto Palmaflor se toma precaución con los futbolistas extranjeros que viajaron a sus países y deben volver para hacer cuarentena, inicialmente estipulada por 14 días.

La dirigencia ya tomó contacto con ellos para que alisten su regreso con la antelación necesaria y vean los pasos a seguir para cumplir con los protocolos sanitarios de migración entre Bolivia y otras naciones.

Se trata de los futbolistas Claudio Santis (CHI), Matías Abelairas (ARG), Iván Cañete (PAR) y Thiago Dos Santos (BRA), quienes se fueron durante este tiempo a pasar tiempo con su familia.

Los otros dos jugadores extranjeros, Jefferson Tavares (BRA) y Bismarck Ubah (NIG), permanecen en Cochabamba a la espera de la reanudación del campeonato.

En el caso de los futbolistas nacionales que están en el interior no será un problema reunirlos, ya que se harán las pruebas días antes de los entrenamientos.

Villa Esperanza, el plan B a considerar

A la espera de que la cancha 6 del estadio Félix Capriles tenga el visto bueno de las autoridades y, por consiguiente, Municipal Vinto Palmaflor pueda reanudar sus entrenamientos, la opción de plan B como es el complejo de Villa Esperanza, del club Mi Llajta FC, toma fuerza.

Por el momento, la dirigencia del Verdeamarillo sigue en la espera de que se pueda consolidar este escenario deportivo (cancha 6), al igual que el estadio Municipal de Quillacollo, recinto a cargo de esa Alcaldía y que debe estar a punto para el reinicio del fútbol profesional.

Con la mira también puesta en Villa Esperanza, Municipal Vinto Palmaflor apunta a preservarse en la zona de clasificación a torneos internacionales para 2021, siendo que por el momento, al estar séptimo, ocupa el puesto de Copa Sudamericana como Bolivia 3.