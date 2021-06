Copa América. Bolivia mantiene la ilusión de avanzar pese a las derrotas

Bolivia mantiene la ilusión de avanzar a los cuartos de final de la Copa América, por la mejoría en el rendimiento que mostró ante Chile, pese a las dos derrotas consecutivas que sufrió,

A diferencia del Grupo “B” en el que Brasil lleva la delantera y ya aseguró su clasificación, en la Serie “A” por los resultados de las dos primeras fechas hay dos favoritos Argentina y Chile, dejando a Paraguay, Uruguay y Bolivia en lucha por los otros dos cupos.

La derrota ante Paraguay dejó muy mal sabor de boca no tanto por la caída, sino por la forma en la que se perdió. En este partido, Bolivia prácticamente se colgó del arco los 90 minutos, con buena fortuna los primeros 45, pero no aguantó en el segundo tiempo y cayó 3-1.

El partido ante Chile fue otra historia, en el que Bolivia mostró una mejor cara y, pese a que no pudo evitar su segunda derrota (1-0), dejó en claro que existe una evolución en su juego.

La pena es que ya suma dos derrotas, que claramente disminuyen sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase, si se toma en cuenta que será mucho más complicado lograr puntos ante Uruguay y Argentina, sus próximos rivales.

De acuerdo al panorama actual de la tabla de posiciones del Grupo “A”, la mejor opción que tiene Bolivia es que mañana Chile derrote a Uruguay, cuando se enfrenten desde las 17:00 HB.

Si se da este resultado, Bolivia tendrá que derrotar a Uruguay el jueves 24 (17:00 HB), para así llegar con posibilidades de avanzar a los cuartos de final hasta la última fecha de la fase de grupos.

Bolivia descansará en esta tercera fecha, receso que el técnico César Farías deberá aprovechar para que el equipo funcione acorde a los conceptos, porque si bien el equipo logró hacer circular la pelota, aún no tiene la profundidad y verticalidad necesaria como para hacer daño.

A la espera del Matador

Bolivia espera por el alta médica de su goleador Marcelo Martins, para reencaminarse en la Copa América 2021.

Martins, Luis Haquín y Henry Vaca serán sometidos a una nueva prueba PCR mañana, para ver si arrojan negativo y pueden integrarse a los entrenamientos de la Verde.

En el caso de dar negativo, Martins podrá estar a disposición del cuerpo técnico, ya que la sanción de suspensión de un partido por sus críticas a la Conmebol ya fue cumplida con el cotejo del viernes ante Chile.

RODRÍGUEZ APOYA CONTINUIDAD DEL DT

El vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marcos Rodríguez, aseguró que, si Bolivia no lograr clasificar, va “a respaldarlo siempre hasta el final, porque lo vi trabajar. No vamos a votar a nadie porque se perdió, no, eso ya no, porque se debe respetar el trabajo a largo plazo”.