Supayabe tiene dengue y vuelve a ser baja en Guabirá

Guabirá volverá a extrañar a Fran Supayabe para la complicada visita a Always Ready, esta tarde (15:00) en Villa Ingenio, en el cierre de la fecha 13 del Campeonato de la División Profesional.

Realizado los estudios médicos especializados, se confirmó que el lateral derecho montereño se enfermó de dengue y debe permanecer en reposo, durante una semana.

Dependiendo de la evolución que presente Supayabe podría reaparecer este domingo, cuando su equipo reciba en la Caldera al envalentonado Wilstermann, que dejó la última posición en la tabla.

Supayabe lamentó perderse este nuevo compromiso y espera que su salud mejore para no volver a estar parado. El lateral primero se perdió el partido ante Vaca Diez por acumulación de amarillas y no pudo estar contra The Stronges por enfermedad.

Así como Supa se pierde el tercer partido al hilo el que se consolida en ese puesto es el beniano Mauricio Cabral, que tendrá mucho trabajo hoy, por la veloz zona ofensiva del Millonario.

Al duelo de hoy, el Rojo llega tras la derrota contra el Tigre (1-0), partido en el que mostró progresos importantes en su rendimiento, sobre todo en la zona defensiva, que era la más cuestionada.

Mientras que el alteño en la pasada fecha del Campeonato fue hasta Pando para igualar con Vaca Díez (1-1).

En las posiciones ambos tienen de a 14 unidades, por lo que están obligados a la victoria, que para el Rojo sería histórica, porque hasta ahora no ha podido ganar a Always, en Villa Ingenio.

Con una sola duda

Para terminar de consolidar su equipo titular la única para el DT Rojo, Miguel Ángel Portugal, radica en la plaza sub-20, porque aún no decidió si dar continuidad al volante Cristian Fernández o permitir el retorno del lateral izquierdo montereño Luis Gómez, decisión que tomará en esta jornada.

En el arco la confianza plena la tiene el experimentado Elder Araúz, por lo que Jairo Cuéllar, que superó una lesión, deberá esperar su turno en la banca.

ALWAYS READY

Jimmy Roca, Diego Medina, David Robles, Pablo Vaca, Enrique Taborga, Julio Herrera, Marco Salazar, José Martínez, Adalid Terrazas, Edarlyn Reyes, Dorny Romero.

GUABIRÁ

Elder Arauz, Mauricio Cabral, Jorge González, Santiago Echeverría, Luis Gómez, Gustavo Peredo, Iván Huayhuata, S. Gallegos, Hernán Rodríguez, Bruno Miranda, Rodrigo Ruiz Díaz.