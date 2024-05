San Antonio derrota a Guabirá (3-2) en su debut en el Clausura

El equipo alemán podría obtener más ganancias si pierde el partido decisivo frente al Real Madrid, debido a un acuerdo con el club español por el traspaso de Jude Bellingham, la final de la Champions... Ver más Borussia Dortmund podría ganar más dinero perdiendo la final de Champions League que si saliera campeón

Un amparo constitucional determinó ayer que Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) ya no representa a los jugadores del país y le exige a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) a reconocer en 48... Amparo hace a un lado a Fabol y exige a la FBF que se cree una nueva asociación

Con un gol de Luciano Ursino, The Strongest venció (1-0) ayer al flamante campeón argentino, Estudiantes de La Plata, en el partido por la cuarta fecha del grupo C de la Copa Libertadores, que se... The Strongest vence a Estudiantes y se acerca a los octavos de la Libertadores