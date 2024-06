XI Encuentro Internacional de Poesía “Ciudad de los Anillos” reúne a 57 poetas de 8 países

Este 3 de junio, con una mesa de lectura dedicada a poetas bolivianos emergentes, se abrió el telón del XI Encuentro Internacional de Poesía “Ciudad de los Anillos”, que se realiza anualmente en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, que este 2024 cumple 25 años.

En esta versión, organizada, como es habitual, por la Cámara Departamental del Libro Santa Cruz, con la curaduría de Gabriel Chávez Casazola y Gary Daher, participan 56 poetas, 12 de ellos llegados de otros países, 40 autores bolivianos y 5 residentes en Bolivia. Sus lecturas están programadas todas las noches del lunes 3 al viernes 7 de junio, a las 20:00, en el Salón “Peter Lewy” de la Feria del Libro cruceña.

Colombia es el país invitado de la Feria este 2024 y su poesía se hace presente en la voz de cuatro autores: Federico Díaz-Granados, Tania Ganitsky, Hugo Jamioy y Luisa Villa, quienes traen sus libros más recientes para ser presentados.

Chile también tiene un lugar especial en el Encuentro de este año, gracias al apoyo de su Consulado en Santa Cruz. Ernesto González Barnert y Álvaro Inostroza, llegados de Chile, tienen lecturas de poesía compartidas con cinco poetas de ese país que residen en distintas ciudades de Bolivia: Gigia Talarico, Juan Malebrán, Ariel Pérez, Valeria Michea y Mauro Gatica.

El afamado poeta cubano Waldo Leyva, Premio Casa de América, es el invitado de honor a esta XI versión del Encuentro. Junto a él, han sido convocadas las poetas mexicanas Leticia Luna y Zaira Espinosa, la argentina Graciela Aráoz, la venezolana Gladys Mendía y la italiana Dafne Malvasi.

El sábado 8 de junio, para finalizar, los invitados internacionales ofrecerán una lectura en Samaipata a las 17:00 en el Centro Cultural “La Mexicana” con autores bolivianos, tanto residentes en esa localidad como integrantes de los talleres Llamarada Verde y Trueque Poético.

Los poetas anfitriones de este año son Aldair Apodaca, Albanella Chávez, Alejandro Suárez, Alfredo Rodríguez, Amilkar Jaldín, Ana Medinacelli, Aníbal Crespo Ross, André Canedo, Daniel Ayoroa, Emilio Martínez, Eugenio Verde Ramo, Gabriela Castillo, Gianluca Andrade, Joaquín Terrazas, Juan Marcelo Castro, Juan Pablo Sejas, Leni Flores, Lucía Carvalho, Marcelo Canavire, Mariana Ríos, Mario Alberto Herrera, Melissa Sauma, Nicole Vera Comboni, Oscar Gutiérrez Peña, Pablo Carbone, Pablo Osorio, Patricia Gutiérrez, Paura Rodríguez Leytón, Rosario Arzabe, Rubí Panoso, Sandra Concepción Velasco, Sarah Gonzales Añez, Sergio Gareca, Silvia Rózsa, Verónica Delgadillo, Vesna Marinkovic, Yessika Temo, los curadores Gary Daher y Gabriel Chávez Casazola, así como Valeria Sandi, quien coordina el evento.

Cinco cantautores, uno cada noche, acompañarán las lecturas con su música: Eduardo Quiller, Caribrú, Peko Saucedo, Gustavo Rivero y Dani Moreno Vinader (Paraguay).

Programa del XI Encuentro Internacional de Poesía

“Ciudad de los Anillos”

Lunes 3 de junio – Proemio del Encuentro

20:00 Hrs. - Salón Peter Lewy

Mesa de Poetas Emergentes

André Canedo

Gabriela Castillo

Ana Medinacelli

Rubí Panoso

Jessika Temo

Sandra Concepción Velasco

Mesa de lectura

Gianluca Andrade

Juan Marcelo Castro

Albanella Chávez

Leni Flores

Vesna Marinkovic

Silvia Rózsa

Música: Eduardo Quiller

Martes 4 de junio

Inauguración oficial del Encuentro

Voces Australes: Chile en Bolivia

20:00 Hrs. - Salón Peter Lewy

Mesa de lectura

Oscar Puky Gutiérrez (Bolivia)

Sarah Gonzáles (Bolivia)

Valeria Sandi (Bolivia)

Ariel Pérez (Chile-Bolivia)

Gigia Talarico (Chile-Bolivia)

Ernesto Gonzáles Barnert (Chile)

Mesa de lectura

Daniel Ayoroa (Bolivia)

Mariana Ríos (Bolivia)

Valeria Michea (Chile-Bolivia)

Mauro Gatica (Chile-Bolivia)

Álvaro Inostroza (Chile)

Juan Malebrán (Chile-Bolivia)

Música: Caribrú

Miércoles 5 de junio

Homenaje a Waldo Leyva

20:00 Hrs. - Salón Peter Lewy

Mesa de lectura

Mario Alberto Herrera

Eugenio Verde-Ramo

Rosario Arzabe

Dafne Malvasi (Italia)

Leticia Luna (México)

Mesa de lectura

Patricia Gutiérrez

Marcelo Canavire

Paura Rodríguez

Tania Ganitsky (Colombia)

Waldo Leyva (Cuba)

Música: Peko Saucedo

Jueves 6 de junio – Presentación Antología Encrucijada 2024

20:00 Hrs. - Salón Peter Lewy

Mesa de lectura

Alfredo Rodríguez

Alejandro Suárez Marat

Aníbal Crespo

Zaira Espinosa (México)

Graciela Araóz (Argentina)

Mesa de lectura

Verónica Delgadillo

Juan Pablo Sejas

Joaquín Terrazas

Sergio Gareca

Hugo Jamioy (Colombia)

Música: Gustavo Rivero

Viernes 7 de junio – Cierre del Encuentro en Santa Cruz

20:00 Hrs. - Salón Peter Lewy

Mesa de lectura

Pablo Carbone

Lucía Carvalho

Nicole Vera

Pablo Osorio

Gary Daher

Luisa Villa Meriño (Colombia)

Mesa de lectura

Amilkar Jaldin

Aldair Apodaca

Melissa Sauma

Gabriel Chávez Casazola

Gladys Mendía (Venezuela)

Federico Díaz Granados (Colombia)

Música: Dani Moreno (Paraguay)

Sábado 8 de junio

Clausura del Encuentro

17:00 Hrs. Centro Cultural La Mexicana – Samaipata

Lectura de poetas internacionales y nacionales

Invitado de honor

Waldo Leyva (Cuba, 1943). Poeta, pintor, narrador, ensayista y periodista, ganador del Premio Nacional de Poesía de Cuba con De la ciudad y sus héroes (1976); del Premio Casa de América de Poesía Americana con El rumbo de los días (España, 2010) y del Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora con Cuando el cristal no reproduce el rostro (Venezuela, 2012).

Ha publicado más de 25 libros de poemas, entre ellos: Diálogo de uno (Cuba, 1988); El rasguño en la piedra (Cuba, 1995); Memoria del porvenir (Cuba, 1999); El dardo y la manzana (México, 2000); La distancia y el tiempo, (Cuba 2003, México, 2005); Ocultas claves para la memoria (México, 2005); Breve antología del tiempo (España, 2008); Asonancia del tiempo (España, 2009); Los rostros del Azar (Rumanía, 2019) Ritual de la memoria (Nueva York, 2020); La palabra y el espejo (Italia, 2020); Continuo y minucioso roer de la memoria (Ecuador, 2022); La Flecha está en el aire (Cuba, 2023) y Sagrados territorios (España, 2024).

Invitados internacionales

Graciela Aráoz (Argentina, 1955). Poeta, profesora en Lengua y Literatura Española y licenciada en Filología. Obtuvo en España el Premio Tiflos de Poesía, el Premio de Poesía Vicente Aleixandre y el Premio a la trayectoria “Poesía en el Laurel”. En 2021, la Fundación Argentina para la Poesía le otorgó el Gran Premio de Honor por su destacada trayectoria. Actualmente es Presidenta de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA) y directora del Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires (FIP), con 16 ediciones.

Publicó los libros de poesía Equipaje de Silencio, Itinerario del fuego, Diabla, El protegido del ciervo y libros de ensayo, entre ellos Ángel García López: una renovación en la lírica española contemporánea.

Federico Díaz Granados (Colombia, 1974). Poeta, ensayista y gestor cultural. Es director de la Biblioteca de Los Fundadores del Gimnasio Moderno y de su Agenda Cultural. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 2021. Ese mismo año fue nombrado Distinguished Visiting Professor en el Departamento de Español de la Universidad de Virginia.

Ha publicado, entre otros, los libros de poesía: Las voces del fuego (1995); La casa del viento (2000), Hospedaje de paso (2003) y Las prisas del instante (2015). Preparó las antologías de nueva poesía colombiana Oscuro es el canto de la lluvia (1997), Inventario a contraluz (2001) y compiló y prologó los volúmenes Resistencia en la tierra (Antología de poesía social y política de nuevos poetas de España y América), Cien años de poesía hispanoamericana. Poesía Reunida de José Asunción Silva y Preludio de primavera de Rafael Pombo. Colaborador permanente de los diarios El Tiempo y El Espectador y columnista semanal de la Revista Cambio en su país.

Zaira Eliette Espinosa (México, 1977) Periodista cultural, gestora cultural y editora. Fue becaria por el Centro de Escritores de Nuevo León (PECDA, 2007) y Consejera Vocal de Literatura para Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) entre 2013-2016 y 2019-2022. Obtuvo, en 2015, la beca Juan Grijalbo-Conaculta que otorga la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM).

Es autora de Hierba de los días (2011), ha sido incluida en antologías de México, Canadá, Ecuador y Perú; y ha compilado seis antologías de poetas de su Estado natal, Nuevo León. Actualmente dirige la coordinación de reseñas para la revista Publisher´s Weekly en español impresa en España.

Tania Ganitsky (Colombia, 1986). Es doctora en Filosofía y Literatura, Profesora del departamento de Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana y coedita el fanzine “La trenza”.

Ha publicado cinco poemarios, entre ellos La suspensión de los objetos flotantes (2021), Rara (2022) y Desastre lento (2023). En ensayo publicó El fuego que quería recordar (2022) y Emily Dickinson y lo incompleto (Seix Barral, 2023).

Ernesto González Barnert (Chile, 1978) Licenciado en Cine Documental de la Universidad Academia Humanismo Cristiano y Diplomado en Estética del Cine de la Escuela de Cine de Chile. Productor Cultural de la Fundación Pablo Neruda. Entre sus más de 10 libros publicados, se encuentran: Trabajos de luz sobre el agua, Coto de caza, Playlist y Venado tuerto

Su obra poética ha sido reconocida con el Premio Pablo Neruda de Poesía Joven (2018); Premio Nacional de Poesía Mejor Obra (2014); Premio Nacional Eduardo Anguita (2009); Mención Honorífica del Concurso Internacional de Poesía Nueva York Poetry Press (2020); y el Premio de Poesía Infantil de las Bibliotecas de Providencia (2023), entre otros reconocimientos y becas.

Alvaro Inostroza Bidart (Chile, 1960) Poeta, crítico de cine y periodista. Tiene 12 libros de poemas publicados: Patio de Luz (1985), Tendido (en) Público (1996), Señales de Vida (1998), Días de Fiesta (2004), Hablar de Memoria (2010), El Genio de la Casa (2014), Zona de Extinción (2016), Caja Negra. Antología personal (2016), La Casa que nos Habita (2017) coescrito con la poeta mexicana Sihara Nuño, Hasta que valga la pena vivir (2020), La suerte no está echada, antología crítica (2024) y Canción del Viento (2024).

Su poesía ha sido traducida al inglés y al árabe; y ha sido publicada, aparte de su país, en España, Estados Unidos, Colombia, Cuba, Jordania, Costa Rica, El Salvador, México, Puerto Rico y Argentina, entre otros países.

Hugo Jamioy / Bëngbe Wáman Tabanók (Nuestro Sagrado Lugar de Origen-Valle de Sibundoy, Colombia, 1971). Oralitor que pertenece al pueblo Camuentša Cabëng Camëntšá Biyá. (Hombres de aquí con pensamiento y lengua propia). Fundador y director de la Biblioteca y Casa de la Memoria indígena de la Sierra Nevada de Gonawindwa. Director de la Editorial Juabna de América - Ediciones Indígenas. Ha publicado los libros: Mi fuego y mi humo, mi tierra y mi sol (1999). No somos gente (2001) y Bínybe oboyejuayëng / Danzantes del viento (2005).

Leticia Luna (México, 1965). Poeta, editora y académica, doctorante en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Puebla (BUAP). Fue Coordinadora Nacional de Literatura del INBAL y actualmente es Directora de la Casa Marie José y Octavio Paz. Recibió la Medalla Excelencia Artística en Poesía otorgada por la Asociación para las Bellas Artes de Ciudad Obregón, Sonora, 2023, y el Reconocimiento por trayectoria y obra literaria Letras del Mundo, otorgado por el Círculo Internacional de Escritores, Chiapas, 2024.

Ha publicado los libros de poesía: Hora lunar (1999), Desde el oasis (2000), El amante y la espiga (2005), Los días heridos (Nicaragua, 2007); Premio Internacional Caza de Poesía “Moradalsur”, L.A. California, 2008); Wounded days and other poems (New Orleans, 2010); Fuego Azul. Obra reunida (Índole Editores, El Salvador, 2014); La canción del alba (Parentalia, 2018) y Lengüerío. Poetas del poemuralismo (2018). Obra suya ha sido traducida al inglés, portugués, francés, catalán, árabe y polaco.

Dafne Malvasi (Italia, 1981) Escritora y poeta napolitana residente en Chile. Formada en Lenguas y Literaturas Extranjeras en la “Università Orientale di Napoli”, con enfoque en Historia de América Latina, y poseedora de un Máster en Gender equality, se ocupa de narraciones de género y de poesía femenina como forma de resistencia cultural. También es autora y locutora de podcast.

Por su obra poética ha recibido el Premio Internacional Trienal: "La Donna si racconta", XXI edizione Poesia - Premio Città di Pesaro, 2021. Además, su Podcast "Disordinarie: Storie di Donne" ha sido elegido para ser parte del Festival "L'Eredità delle Donne" 2022 y 2023. Acaba de publicar Antes del alba, su primer libro de poesía bilingüe castellano e italiano (Chile, 2024).

Gladys Mendía (Venezuela, 1975) Escritora y editora. Traductora de portugués, forma parte del equipo de traducción del Atlas Lírico da América Hispânica (Brasil). Sus libros más recientes son El cantar de los manglares (2018), Luces altas luces de peligro (2022) y Aire (2023).

Es editora fundadora de la Revista de Literatura y Artes LP5.cl y LP5 Editora (desde el año 2004); de Anasyrma: Video encuentros de Mujeres Iberoamericanas; de la Feria de Escritores y Editores Migrantes (FEM) y es Co fundadora de la Furia del Libro (Feria de editoriales independientes, Chile). Como editora ha desarrollado más de veinticinco colecciones entre poesía, narrativa, ensayo y audiovisuales, publicando a más de 500 autores.

Luisa Villa (Colombia, 1979). Docente, poeta, artista visual, performance y gestora cultural afrocaribeña. Es licenciada en Artes Visuales y estudiante de la Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Postconflictos. Ganadora de la Residencia Artística Colombia–México (FONCA, 2015) y del Premio Internacional de Poesía Gabriel Celaya 2023-Gipuskoa, con el poemario Hijas de las Perras Negras.

Trabaja en proyectos de memoria, paz y reconciliación, desde las pedagogías de las artes, por la dignificación de los y las afrodescendientes, y la visibilización de sus territorios, historias y culturas.