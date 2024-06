Bolívar repite duelo ante Flamengo y puede jugar contra Tigre en cuartos

El sorteo de las llaves de octavos de final de Copa Libertadores y play-off de Copa Sudamericana, realizado ayer en Paraguay, decidió el destino de los tres equipos bolivianos, con una llave repetida y la chance de que se juegue el clásico paceño en cuartos de final.

El destino hizo que Bolívar, ganador del grupo E, se enfrente de nuevo a Flamengo, segundo de su misma serie; además The Strongest, que de salir primero del grupo C, puede cruzarse con su rival de siempre en la siguiente fase.

Always Ready, que jugará la Copa Sudamericana, tiene dos posibles rivales, a la espera de completarse la fase de grupos .

Destinos

Bolívar volverá a ver acción ante el Fla, rival al que superó 2-1 (La Paz) y luego cayó 4-0 (Río de Janeiro).

En todo caso, la resolución de la llave será primero en Brasil y luego en Bolivia, abriendo el margen de que la Academia paceña tenga toda la llave a su favor.

Mientras, The Strongest debe esperar a los duelos reprogramados de hoy (20:00 HB) entre Huachipato vs. Gremio y del sábado entre Gremio vs. Estudiantes de La Plata (18:00 HB), donde se completará el grupo C.

El vigente campeón nacional puede ganar la serie si se dan algunos resultados a su favor, como dos empates de Gremio en los mencionados compromisos. De darse así , su rival será Peñarol (segundo grupo G). Esta opción abre más las chances de que The Strongest se mida a Bolívar en cuartos de final, siempre y cuando ambos superen los octavos.

Si Gremio o Huachipato ganan el grupo C, el Tigre irá al otro extremo de las llaves de octavos donde espera Fluminense, campeón defensor, en llaves a definir en La Paz y luego en Río de Janeiro.

Por la Copa Sudamericana, Always Ready puede medirse ante Cerro Porteño o Independiente del Valle, ambos provenientes de la fase de grupos de Copa Libertadores.

Aguardando los partidos pendientes de hoy entre Real Tomayapo vs. Inter (20:30) y del sábado Inter vs. Delfín (20:30), el Millonario recién sabrá su posición final como segundo de serie. Sólo así conocerá el camino a recorrer hacia octavos de final.