Acusan a Claure de presunta instrucción contra Costa

Supuestos audios de Rodrigo Quirós, abogado de Marcelo Claure, presidente del club Bolívar, presuntamente vinculan al titular del Celeste de instruir buscar la forma de “meter a la cárcel” a la cabeza de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa.

Los audios se filtraron en algunos medios ayer, en los que supuestamente Quirós está en diálogo con otra persona y se escucha decir: “El Marcelo (Claure) me ha dicho que lo meta a este coj… a la cana, pero no sé cómo. Lo que necesito es acumular todas las pruebas. No sé cómo le vamos a sacar la mie… a este tipo, obviamente él no habla con los árbitros. Tengo que demostrar corrupción, tú me dices que puedes hacerle un seguimiento y puedes a encontrar a Costa con su chola, me sirve, lo que sea me sirve y yo necesito pruebas”.

Estos audios surgen después de que Claure, junto con otro grupo de dirigentes cruceños, pidiera a Costa que investigue las denuncias que hizo el expresidente de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) Noel Montaño, que acusó a Costa haber pagado al grupo arbitral que dirigió el duelo Real Santa Cruz vs. The Strongest para perjudicar al Tigre, en 2021.

Los Tiempos buscó la opinión de Claure sobre estos supuestos audios; sin embargo, su equipo de comunicación informó que aún no tenían un comunicado oficial del club o del presidente bolivarista sobre el tema.