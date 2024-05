La nómina de la Verde presentará novedades

El director técnico de la selección, Antonio Carlos Zago, entre hoy y mañana dará a conocer la nómina de los convocados con algunas novedades rumbo al partido amistoso ante México, que se disputará el 31 de mayo (19:00 HB), en el estadio Soldier Field de Chicago, en Estados Unidos.

La concentración se iniciará el lunes 27 de mayo en Santa Cruz y el viaje está previsto para el miércoles 29, motivo por el que en esta nómina no contará con jugadores de The Strongest ni de Always Ready, debido a que el miércoles 29 el Tigre visitará a Gremio por la Copa Libertadores y el Millonario enfrentará al DIM por la Copa Sudamericana.

Es posible que en la nómina sean incluidos jugadores de Bolívar, ya que su partido ante Palestino, por la Copa Libertadores, es el martes 28 y podrían sumarse a la concentración y viajar con el grupo.

Es por esta razón que la nómina tendrá algunas novedades, ya que la base de las convocatorias siempre fueron Bolívar, The Strongest y Always Ready.

Entre los nombres que podrían aparecer en la nómina para el amistoso están los goleros naturalizados David Akologo, de Aurora, y Gustavo Almada, de Universitario de Vinto, quienes junto a otros 16 jugadores estuvieron en la Embajada de Estados Unidos, a inicio de semana, para tramitar sus visas de ingreso al país del norte.

Otros jugadores que también estuvieron el lunes en La Paz y que podrían ser llamados para el amistoso ante México son Miguel Villarroel y Ervin Vaca (Bolívar), Carlos Sejas (Aurora), Juan Pablo Magallanes (U de Vinto) Mirko Tomianovic (Real Tomayapo), Gustavo Mendoza (San Antonio) y César Romero (Blooming).

Zago aseguró que más del 50 por ciento de los convocados para el duelo ante México serán parte de la nómina para la Copa América 2024.