El camino que lleva a Berlín

Las 16 mejores selecciones de la Eurocopa 2016 confirmaron ayer su presencia en la fase de octavos de final, luego de concluir la fase de grupos y que a partir de este sábado el camino hacia Berlín comenzará a estrecharse.

Asimismo, la grilla de encuentros presenta electrizantes duelos que presagian más épicas batallas en busca de conquistar el torneo más grande de UEFA.

Los partidos Francia vs. Bélgica, Alemania vs. Dinamarca, Suiza vs. Italia y España vs. Georgia, a priori, son los que prometen emociones a raudales, aunque la Eurocopa siempre tiene sorpresas para sus seguidores.

Sorpresa de Georgia

Los grupos E y F bajaron el telón de la etapa de grupos, con el batacazo de Georgia que ganó a la favorita Portugal, en una jornada que cambió el panorama de la Euro.

El grupo F, que cerró la jornada, registró un triunfo significativo e histórico de Georgia, que avanzó a la siguiente fase al doblegar a Portugal por 2-0.

Los goles georgianos fueron anotados por Khvicha Kvaratskhelia (2’ PT) y Georges Mikautadze (12’ ST, de penal), en el Veltnis-Arena de Gelsenkirchen.

En la otra contienda jugada en el estadio Volksparkstadion de Hamburgo, Turquía venció 1-2 a República Checa en la agonía del lance, con anotaciones de Hakan Calhanoglu (6’ ST) y Cenk Tosun (49’ ST). El descuento checo fue obra de Tomas Soucek a los 21’ ST.

Por la serie E, sin sorpresas, Bélgica pasó algunos sobresaltos para evitar la derrota ante Ucrania, tras igualar 0-0 en el estadio Stuttgart Arena, en un grupo que acabó igualado a cuatro puntos entre todos sus integrantes.

La gran ganadora fue Rumania, que igualó 1-1 con Eslovaquia, en un duelo de mutuo beneficio en el estadio Frankfurt Arena.

Los Halcones eslovacos abrieron la cuenta por intermedio de Ondrej Duda (24’ PT), mas la Tricolorii igualó con Razvan Marin (37’ PT, de penal).

Las decepciones

Tras la fase de grupos, las selecciones de Croacia, Ucrania, Polonia, República Checa y Escocia quedaron fuera de competencia, aunque la eliminación más dura la sufrió Hungría, hasta antes del triunfo de Georgia con el boleto en mano.