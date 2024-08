Omar Mustafá analiza presentar su renuncia a la presidencia de Wilstermann

El presidente del club Wilstermann, Omar Mustafá, analiza dejar su cargo. Desde la dirigencia de la institución aviadora se informó a Los Tiempo, que las próximas horas serán claves para conocer la postura oficial de Mustafá.

Si bien todos los días se tiene un nuevo dolor de cabeza en el club Wilstermann, la publicación en las redes sociales del mandamiento de aprehensión contra Mustafá por el caso de la demanda de la exquiromasajista del equipo Betzabé Ibáñez, afectó a la familia del titular del Rojo.

Por ello, Mustafá habría hecho conocer al directorio su intención de dejar su cargo, sin embargo, esta aún no se oficializó.

La postura de Ibáñez, de no querer negociar un plan de pagos, molestó a Mustafá, ya que esta deuda no se generó en su directorio. La exquiromasajista del club no quiere llegar a un acuerdo para dar solución al tema.