Robatto critica el planteamiento de San Antonio; Leitao responde

El entrenador de Bolívar, Flavio Robatto, observó el planteamiento del club San Antonio, tras el empate 0-0 registrado la noche del lunes en el estadio Hernando Siles de La Paz, por la jornada 12 del Torneo Clausura 2024.

Carente de autocrítica, Robatto objetó la defensa planetada por el cuadro tropical, que nuevamente le dio resultado al DT Thiago Leitao, estratega que amargó por tercera vez a su rival de turno en el año.

"Tengo que contar algo que pasó dentro la cancha. Yo tengo jugadores conocidos ahí y hablamos tras el partido, durante el partido y pedían disculpas, ellos pedían disculpas por lo que hacían. Creo que esto va más allá de un resultado, va má allá de un 0-0, igual sumamos un punto, seguimos punteros, pero va más allá de esto, va por el bien del fútbol", manifestó Robatto en conferencia de prensa.

Ante estas declaraciones, Leitao respondió a Robatto y dijo que le enseñaron a Flamengo cómo debe jugarle a Bolívar este jueves (20:30) en el estadio miraflorino, por el duelo de vuelta de octavos de final.

"No es mi culpa que un equipo que invirtió millones no pudo encontrar la fórmula de poder hacernos ni siquiera un gol. Yo vine a hacer mi trabajo vine a sacar puntos de La Paz cosa que muchos equipos no lo lograron y equipos mucho más grandes", según rescató el programa OD Más Qué Fútbol.