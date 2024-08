1-0. Flamengo pierde pero se clasifica a cuartos de la Libertadores y enfrentará a Peñarol

El volante de Wilstermann Rodrigo Amaral aseguró ayer que en una semana se cumplirá el quinto mes de sueldos impagos en el Aviador, y que, aunque entienden la situación del club, esperan que la... Ver más Jugadores de Wilster esperan que la dirigencia cumpla el pago

The Strongest venció anoche a Peñarol 1-0, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, pero el resultado fue insuficiente para emparejar la serie y se despidió del... Ver más The Strongest gana, pero no consigue el milagro; Bolívar va hoy por el boleto

El marcador central del club brasileño Ponte Preta, Luis Haquín, es el primer legionario de la selección nacional que llegó al país para ponerse a órdenes del director técnico de la Verde, Óscar... Ver más Luis Haquín es el primer legionario en llegar para la concentración de la Verde