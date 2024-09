Negocio redondo para Bolivia, la FBF y la ciudad de El Alto

El cambio de sede del estadio Hernando Siles al Municipal de Villa Ingenio fue un negocio redondo, no sólo para la selección nacional, que venció a Venezuela (4-0), sino también para la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que se volteó taquilla y la ciudad de El Alto generó un importante movimiento económico.



Mover la sede de La Paz a El Alto fue una apuesta de la FBF, que en principio fue retribuida por el equipo que mostró un mejor juego, que hace ilusionar a la población boliviana.



Segundo, la gente respondió y se tuvo un estadio casi lleno. La FBF puso a disposición 17 mil entradas y según a su último reporte se volteó taquilla, es decir que en el escenario deportivo se tuvo al menos unas 18 mil personas, sumando las entradas de cortesía, además que la FBF y la Alcaldía de El Alto regalaron 220 manillas para personas de la tercera edad.



Por el diseño del escenario, que tiene las tribunas muy cerca del campo de juego y las casamatas, la hinchada pudo presionar al rival, como sucede en otros estadios de Sudamérica.



Además que los jugadores nacionales sintieron el apoyo de los aficionados desde la previa, ya que la fanaticada alteña los recibió con el segundo himno boliviano “Viva mi patria Bolivia” y los arengaron con cada jugada cerca del arco de Venezuela.



Pese a que en la previa hubo un punto de bloqueo en cercanías de Río Seco, donde algunos vecinos exigían la conclusión de obras, no fue un obstáculo para el desarrollo normal del cotejo, ya que cerca del mediodía el mismo fue levantado.



El Alto es una ciudad comerciante por naturaleza, no por nada es sede de la feria más grande del país, la tradicional 16 de Julio, y ayer no perdió esa característica.



Los comerciantes aprovecharon la gran cantidad de personas que se hicieron presentes en su ciudad para vender diferentes productos relacionados tanto con la selección nacional como con la Vinotinto.



Todo partido de fútbol genera un gran movimiento económico, en especial por la venta de camisetas, gorras, chamarras, banderas y llaveros, entre otros productos que eran adquiridos por la fanaticada.



Y como no podía faltar, los hinchas degustaron diferentes platillos, no sólo de la comida típica boliviana, sino también de comida rápida.



La ciudad de La Paz además hizo gala de sus teleféricos y sus transportes municipales, que coadyuvaron en el traslado de los hinchas hasta el estadio de Villa Ingenio.

Butacas desechables



Varias de las butacas desechables de polietileno que se instalaron en el estadio de Villa Ingenio terminaron dañadas, después del primer partido entre Bolivia y Venezuela.



En las imágenes que circularon en las redes sociales y medios de comunicación, se vio que varias de las butacas se rompieron en las esquinas.



Estas butacas serán reemplazadas con las oficiales, pero no será en un corto tiempo, ya que aún están proceso de licitación y tardarán en llegar al país.