Calicho cuenta su versión sobre la discrepancia con Godoy en la "U" de Vinto

El volante Joel Calicho, jugador de Universitario de Vinto, relató este martes, al programa El Selfie, de radio Monumental, el motivo por el que dejó de tener continuidad en el once del valle bajo, además de una discusión con el DT Pablo Godoy que se suscitó días atrás.

"Cuando fui a saludar al profesor (Pablo Godoy), en el entrenamiento del día lunes, me levantó la mano y me dijo que no le vuelva a hablar nunca más. Me molestó que me sacaran porque esos partidos me gustan jugarlos, en especial frente a Wilstermann", declaró Calicho, quien además atribuyó la situación a la calentura del momento.

Durante el encuentro entre Wilstermann y la "U" de Vinto, jugado el 13 de septiembre en el estadio Félix Capriles y que se saldó con empate 1-1, Calicho fue reemplazado en el complemento, dándose un cruce de palabras entre el futbolista y el DT.

A partir de ese momento, Calicho no fue tomado en cuenta en los siguientes cotejos del cuadro vinteño, generando una serie de conjeturas hasta que el propio futbolista y el entrenador dieron sus versiones.