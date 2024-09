Guabirá objeta la anulación de su gol ante Bolívar

Lo del gol anulado a Guabirá no quedará en el olvido. El presidente del club Azucarero, Rafael Paz, aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias para saber por qué el árbitro de campo, Carlos García, y el responsable del VAR, Hostin Prado, invalidaron el tanto anotado por el volante Julio Herrera, de más de media cancha.

La anulación del gol cambió el rumbo del partido, porque ese golpe fue más duro que el tanto que había recibido de Bolívar en el primer tiempo.

Las imágenes son elocuentes y muestran que en ningún momento el uruguayo Leandro Zazpe comete falta Fernando Saucedo. El charrúa roba el balón, asiste a Herrera y anota el tanto.

Pero, al ver el balón dentro su arco es cuando más Saucedo se retuerce, el entrenador Flavio Robato y sus colaboradores invaden el campo de juego, para exigir, a García que revise el VAR, por la inexistente falta.

En ese ínterin, gente de Bolívar, según lo expresado por el entrenador Gualberto Mojica, llega hasta la sala VAR, por afuera del estadio, para exigir la revisión en la cabina, que según la seguridad ocurrió.

Por esta situación, Paz afirmó que se pedirá una investigación a detalle, de esos nueve minutos, en los que pasó de todo, dentro y fuera de la cancha, para saber a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió.

Lo primero que se hizo fue pedir a la Federación Boliviana de Fútbol y a la Comisión de Árbitros que de la manera más rápida publique los audios y grabaciones de la sala VAR, desde el momento de jugada de Zazpe, hasta cuando se anuló el gol, que son más de nueve minutos.

Castigo para los árbitros

Paz afirmó también de forma textual: “Vamos a pedir castigo para los árbitros y el VAR. No podemos seguir así; no es la primera vez; ya van como siete partidos en los que somos perjudicados. Guabirá no debe estar en la posición que está; tenemos que estar peleando por clasificar a un torneo internacional. Tenemos un buen plantel y buenos jugadores, pero lastimosamente los arbitrajes nos están perjudicando”.

Además, el presidente del club Azucarero enfatizó que también se pedirá el cambio de la Comisión Nacional de Árbitros, que ahora está a la cabeza de chuquisaqueño José Jordán, porque a su criterio les hace mal a los clubes porque los castigos a los clubes no se ejecutan.