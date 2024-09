Wilster, asfixiado por las demandas, pide una tregua

El presidente de Wilstermann, Omar Mustafá, pidió ayer una tregua en las demandas de exjugadores y extécnicos de la institución.

“Nunca hemos dicho que no se les iba a pagar; simplemente lo que les he dicho es que nos den un compás de espera, porque no podemos pagar a todos juntos. Ojalá fuera uno, dos, tres; sino que son 30, 40, 50 personas a quienes se les debe por malas gestiones pasadas”, aseguró Mustafá a Los Tiempos.

El titular del Aviador señaló que están tratando de resolver y llegar a acuerdos caso por caso, pero por la cantidad de deudas el panorama es muy complicado.

“Si bien tratamos de resolver una a una, si nos atosigan con todo, la verdad no vamos a poder y al final de cuentas todos vamos a perder. Vamos a ir pagando de a poco, jamás nos hemos negado a pagar, pero yo creo que hablando pues la gente se entiende”, dijo.

Wilster fue notificado el lunes por la FIFA de una nueva prohibición de inscripción de jugadores, por la deuda al extécnico Sergio Migliaccio. Además, el exvolante aviador Enrique Áñez amenazó con reactivar su demanda.

Sobre Migliaccio, Mustafá señaló que se llegará a un acuerdo con un plan de pagos. Por su lado, el extécnico dijo que aceptará el trato.