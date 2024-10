Terrazas es el quinto foráneo en sumarse a la Verde

El volante cochabambino Adalid Terrazas que llegó a La Paz ayer para sumarse a la selección nacional con la ilusión de ser un aporte, rumbo a los partidos que Bolivia enfrentará ante Colombia y Argentina, por las eliminatorias al Mundial 2026.

Terrazas fue cuestionado debido a que en la pasada fecha eliminatoria abandonó la concentración para poder asegurar su contrato con su nuevo club USM Alger, de Argelia. Incluso, hace unas semanas el director técnico de la Verde, Óscar Villegas, señaló que el volante había perdido terreno; sin embargo, fue convocado.

“Era un sueño jugar en un club del exterior; no será la Liga más grande del mundo ni la más competitiva, pero era algo que quería hacer, se me hubiera cerrado las puertas si no iba antes, son estrictos allá con los papeleos”, indicó Terrazas ayer.

El volante valluno explicó que “en la anterior convocatoria requerían que parta para Argelia. Era complicado que yo jugara (con la Verde), pero el club siempre estuvo predispuesto a colaborar.

Ahora voy a dejar de jugar cuatro partidos en mi club por estar con la selección, es algo que me hace feliz. Ellos saben que hice un gran esfuerzo por dejar a la selección. Me quedo tranquilo al saber que puedo ser un aporte ahora”.

Sobre su actual convocatoria, Terrazas señaló que cuando dieron la lista “me alegré mucho. Me hubiese encantado jugar ante Venezuela y Chile. Cada jugador viene con la ilusión de ser un aporte”.

Respecto al fútbol que se practica en Argelia, indicó que “es un país donde el juego es un poco más físico y dinámico. Es un fútbol que me puede ayudar a crecer y ser de mayor ayuda para la selección”.