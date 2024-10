Con Algarañaz, la Verde está casi completa, sólo faltan Villamil, Chávez y Fernández

Con la incorporación del delantero Carmelo Algarañaz, la selección nacional ya casi está completa, sólo faltan por sumarse Gabriel Villamil (Liga de Quito, Ecuador), Lucas Chávez (Al-Taawoun FC, Arabia Saudita) y Roberto Carlos Fernández (Akron Togliatti, Rusia) que llegarán la siguiente semana.

Después de jugar el lunes con su club Kalamata de Grecia, Algarañaz tomó el primer vuelo y emprendió el viaje rumbo a La Paz, adonde llegó ayer por la mañana.

Pero sin importar las horas de vuelo, después de su llegada, no quiso descansar en el hotel, sino que se puso la indumentaria de entrenamiento y se fue directo a ponerse bajo las órdenes del estratega Óscar Villegas, quien destacó esta decisión.

“En la anterior fecha pasó lo mismo. Esperábamos que Carmelo (Algarañaz) descanse, pero fue a entrenar. Es un ejemplo para los jóvenes y es la mejor forma de ser líder”, sostuvo Villegas a los medios paceños.

“Fue un viaje muy largo, pero ya estamos aquí. Me cambio y voy al entrenamiento, no tengo tiempo para descansar, voy a ponerme el overol inmediatamente y hoy no será la excepción, ésa es una de las características que tengo. A mí no me cuesta adaptarme, así que trabajaremos para hacer las cosas bien”, dijo Algarañaz.

De los ocho legionarios que están a disposición para el duelo ante Colombia, Algarañaz, Luis Haquín, Miguel Terceros y Adalid Terrazas son los que tienen mayor probabilidad de estar en el once titular.

Si bien Enzo Monteiro y Marcelo Tórrez, del Santos de Brasil, trabajan en La Paz desde el fin semana, es poco probable que jueguen desde el vamos ante Colombia.

Algarañaz aseguró que buscará ganarse la titularidad.

“Trabajo para ganarme un puesto y ser considerado. Si el profesor lo ve por conveniente, que sea así. Tengo que laburar para volver a ganarme un puesto, no porque haya metido goles en mi club tengo el puesto ganado”, sostuvo.

Largas filas en Villa Ingenio

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) pondrá hoy a la venta las últimas 6 mil entradas físicas en las boleterías del estadio Municipal de Villa Ingenio, de El Alto.

Después de que las localidades que estuvieron a la venta vía online se agotaran en pocas a horas, la expectativa para adquirir las entradas físicas creció en los últimos días.

Por este motivo, ayer empezaron a registrarse largas filas en inmediaciones del estadio. Los hinchas instalaron carpas para pasar la noche en el lugar, pese a los fuertes vientos y el frío que se registró ayer. La ilusión es adquirir una entrada para ver el duelo Bolivia vs. Colombia.